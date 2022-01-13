لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس الأميركي تطلب شهادة أربع شبكات للتواصل الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية في اقتحام الكونغرس الأميركي الخميس إنها طلبت من أربع شبكات للتواصل الاجتماعي الادلاء بشهادتها.

والشركات المعنية بطلب المثول هي «الفابت» الشركة الأم ليوتيوب و«ميتا» (فيسبوك سابقا) و«ريديت» و«تويتر»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس، توقيف مؤسس مجموعة «أوث كيبرز»، إحدى أبرز جماعات اليمين المتطرف الأميركي، على خلفية ضلوعه في اقتحام مقر الكونغرس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن ستيوارت رودز (56 عاما) وعشرة أعضاء آخرين في المجموعة وُجهت إليهم تهمة «إثارة فتنة»، وهو الاتهام الأخطر الموجه حتى الآن للمشاركين في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021