غوتيريس يطالب حكومة مالي بوضع جدول زمني «مقبول» للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حكومة مالي بوضع جدول زمني انتخابي مقبول، وذلك عشية تظاهرات مقرّرة في البلاد دعا إليها المجلس العسكري الحاكم للتنديد بعقوبات فرضتها مؤخرا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

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وقال غوتيريس خلال لقاء مع صحفيين اليوم الخميس: «من الضروري للغاية أن تقدم الحكومة المالية جدولا زمنيا مقبولا في ما يتعلق بالانتخابات»، معربا عن أمله في التواصل قريبا مع الحكومة المالية، وفق وكالة «فرانس برس».