هونغ كونغ تعتزم إقرار قانون جديد بشأن «الأمن القومي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يناير 2022, 01:38 مساء
رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي. 22 يونيو 2021 . (أ ف ب)

أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، خلال أول جلسة للمجلس التشريعي في المدينة، الأربعاء، عزم حكومتها إقرار قانون يجرِّم مزيد الأفعال التي تنال من «الأمن القومي».

وإضافة إلى القانون الحالي الذي فرضته بكين على المدينة في 2020 ويعاقب على جرائم الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، قالت لام إن حكومتها تعتزم إقرار قانون محلي يعاقب بالسجن المؤبد على حوالي أربعين جريمة أخرى ضد الأمن القومي، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وأوضحت لام أنّ حكومتها ستعدّ «تشريعًا محلّيًا» جديدًا يلبّي موجبات المادة 23 من الدستور المصغّر الخاص بهونغ كونغ والتي تطلب من المدينة إقرار قوانين أمن قومي خاصة بها. وقالت للنواب: «العملية التشريعية المتعلقة بالمادة 23 هي جزء من الالتزامات الدستورية ولا يمكن تأجيلها أكثر من ذلك».

ولم تحدد لام، التي تعتزم تقديم مسودة قانونها قبل نهاية يونيو، ماهية الجرائم التي سيعاقب عليها القانون الجديد. وتتعلق المادة 23 بـ«الخيانة والانفصال والتخريب والفتنة». وتنصّ هذه المادّة أيضًا على منع أيّ منظمة سياسية أجنبية من ممارسة أنشطة سياسية في هونغ كونغ كما تنصّ على حظر كلّ منظمة سياسية محليّة تقيم علاقات مع هيئات سياسية في الخارج.

وفرضت الصين قانون الأمن القومي في يونيو 2020 في هونغ كونغ بعد احتجاجات حاشدة وعنيفة مؤيدة للديموقراطية في كثير من الأحيان، هزّت الإقليم العام الماضي. وجرت صياغته بطريقة «غامضة للغاية»، ما جعل أي شكل من أشكال المعارضة غير قانوني وغيّر وجه المدينة، التي كانت في السابق معقلًا للحريات، على صورة النظام الصيني «الاستبدادي»، وفق وكالة «فرانس برس».

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