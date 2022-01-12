إيران: توقيف شخص بتهمة حرق تمثال لسليماني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يناير 2022, 01:12 مساء
عنصر أمني عراقي يقف أمام صورة للجنرال الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. (أ ف ب)

أوقفت السلطات الإيرانية شخصًا تشتبه بضلوعه في إضرام النار بتمثال للواء الراحل قاسم سليماني جنوب غرب البلاد الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد مسؤول قضائي محلي، وكالة «فرانس برس».

وأوردت وسائل إعلام إيرانية في السادس من يناير، أن «مجهولين» في مدينة شهركرد، مركز محافظة تشهارمحال وبختياري، أحرقوا التمثال بعد ساعات من رفعه تزامنًا مع إحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتيال القائد العسكري بضربة جوية أميركية.

وأعلن رئيس السلطة القضائية في المحافظة، أحمد رضا بهرمي، توقيف منفذ هذا «العمل المشين»، وذلك وفق ما نقل عنه موقع «ميزان أونلاين» الإلكتروني التابع للسلطة القضائية.

- وقفة بالشموع لمناصري الحشد الشعبي بمطار بغداد في ذكرى اغتيال سليماني
-  المخابرات الإسرائيلية تقر بدورها في اغتيال قاسم سليماني وقيادي من «الجهاد الإسلامي»
-  العراق: ميليشيات الحشد الشعبي تحيي الذكرى الثانية لاغتيال سليماني والمهندس

وأوضح المسؤول أن التوقيف جرى بفضل «جهود المدعي العام في المحافظة، وزارة الأمن، جهاز استخبارات الحرس الثوري، وشرطة المحافظة»، دون أن يكشف هوية الموقوف، لكن وكالة «فارس» نقلت عنه أن المشتبه به هو «عنصر مناهض للثورة» الإسلامية، وشدد على أن «القضاء في المحافظة سيعاقب منفذ العمل الصفيق في أقرب الآجال بما يتوافق مع الشريعة والقانون».

وقُتل سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري وأحد أبرز مهندسي السياسة الإقليمية لطهران، بضربة نفذتها طائرة أميركية مسيرة قرب مطار بغداد في الثالث من يناير 2020. وردت طهران بعد أيام بقصف صاروخي على قاعدتين عسكريتين في العراق يتواجد فيهما جنود أميركيون.

ومنذ عملية الاغتيال، نصبت السلطات الإيرانية تماثيل تجسد سليماني في عدد من المدن والمناطق، تخليدًا لذكراه. وتزامن إحراق التمثال مع أسبوع من النشاطات التي أقامتها السلطات في مختلف مناطق الجمهورية الإسلامية، إحياء للذكرى الثانية للاغتيال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رويترز»: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مقديشو إلى 8 قتلى
دولى
التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969) (18)
وجهات نظر
فاوتشي: بعد «أوميكرون» ستكون أميركا على عتبة التعايش مع «كورونا»
دولى
راكب يقتحم قمرة طائرة أميركية في هندوراس
دولى
كيروش يعلق على خسارة مصر أمام نيجيريا
رياضة عالمية
البنك الدولي: «أوميكرون» قد يسبب «سيناريو» أسوأ من تباطؤ الاقتصاد
اقتصاد
فرنسا: ما بين 300 و400 من مرتزقة «فاغنر» ينتشرون حاليا في وسط مالي
دولى
أنشيلوتي: أرغب في العودة بكأس السوبر الإسباني إلى مدريد
رياضة عالمية
شركة «كونتو» الفرنسية تفوق قيمتها مليار دولار
اقتصاد
«لا سخرية» من إجراءات الوقاية من «كوفيد» في الإمارات.. جريمة عقوبتها السجن
عربى
تقرير مراقب «كاف» قريميدة حول ملعب شهداء بنينا وسط احتمالية لعب الاتحاد والأهلي ...
رياضة محلية
خريطة «بوابة الوسط» للتعرف على مباريات الأمم الأفريقية بالتوقيت الليبي أبرزها ...
رياضة عالمية
روايات لبنانيين قذفتهم رياح الانهيار الاقتصادي إلى أمواج البحر
اقتصاد
كوريا الشمالية تعلن ثاني تجاربها الصاروخية في أقل من أسبوع
دولى
طبيخ ستيفاني!
وجهات نظر
التنمية في ميزان القيم
وجهات نظر
زلزال عنيف يضرب قبرص ويشعر به مصريون
عربى
عين على الانتخابات | لقاء مع المرشح الرئاسي محمد المزوغي
فيديو
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو .. قطار يصدم طائرة في لوس أنجليس