اقتراحات بإسقاط اتهامات بحق معاونة لـ«إبستين» مقابل الإبقاء على إدانتها

غيلاين ماكسويل وجيفري إبستين في صورة غير مؤرخة نشرها القضاء في نيويورك في 8 ديسمبر 2021. (أَ ف ب)

أعلن مدعون عامون أميركيون إمكان إسقاط اتهامين موجهين إلى سيدة المجتمع، غيلاين ماكسويل، بالإدلاء بشهادات كاذبة في الولايات المتحدة في مقابل الإبقاء على حكم إدانة بالضلوع في عمليات اتجار بالجنس.

وتنتظر ابنة القطب الإعلامي البريطاني السابق روبرت ماكسويل البالغة 60 عامًا والمسجونة في نيويورك منذ 2020، إصدار عقوبة في حقها في موعد غير محدد بعد، وهي تواجه احتمال السجن عشرات السنوات في فضيحة طاولت سهامها أيضًا الأمير البريطاني أندرو وشخصيات أخرى، وفق وكالة «فرانس برس».

ودينت في 29 ديسمبر 2021 في خمس تهم مرتبطة بارتكاب جرائم جنسية، بينها خصوصًا الاتجار بالجنس مع فتيات قاصرات بين 1994 و2004 لحساب الخبير المالي الأميركي الثري، جيفري إبستين، الذي انتحر في السجن في أغسطس 2019.

غير أن محاميها طلبوا الأسبوع الماضي محاكمة جديدة بحجة أن أحد أعضاء هيئة التحكيم أثّر على سائر الأعضاء من خلال إعلانه أنه تعرض لاعتداءات جنسية. ويستند محامو ماكسويل الحائزة الجنسيات البريطانية والأميركية والفرنسية، خصوصًا إلى مقال نشرته جريدة «ديلي مايل» يقول فيه أحد أعضاء هيئة المحلفين إنه استذكر خلال المداولات تجربته كضحية اعتداءات جنسية ليساعد سائر الأعضاء على اتخاذ القرار في القضية.

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وبينت وثائق قضائية مؤرخة في العاشر من يناير أن المدعين العامين ردوا من خلال اقتراحهم بأن يجري إسقاط اتهامين بحق غيلاين ماكسويل بالإدلاء بشهادات كاذبة في مقابل الإبقاء على حكم إدانة بارتكاب جرائم جنسية.

واتهمت ماكسويل بالإدلاء بشهادات كاذبة خصوصًا من خلال دفوع قدمتها في أبريل 2016 ونُشرت في أكتوبر 2020، ونفت فيها أن تكون ساعدت يوما إبستين في استغلال قاصرات جنسيًا، وأكدت أنها كانت تستعين بخدمات «بالغات بسنّ ملائمة» للعمل في دوره الفارهة. وتواجه ماكسويل عن كل من هذه الاتهامات بالإدلاء بشهادات كاذبة احتمال السجن خمس سنوات كحد أقصى.

وجاء في رسالة وجهها المدعون العامون إلى القاضية أليسون ناثان أن «الحكومة مستعدة لاستبعاد الاتهامات المنفصلة بالإدلاء بشهادات كاذبة (...) على ضوء مصالح هامة للضحايا لإنهاء هذه القضية وتفادي الصدمة المتصلة بالإدلاء بشهادة مجددًا». وحددت القاضية الأسبوع الماضي 19 يناير موعدًا لدرس طلب الدفاع، مع مهلة حتى الثاني من فبراير لتلقي رد من الادعاء.