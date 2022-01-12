«فرانس برس»: روسيا والصين تعرقلان دعم مجلس الأمن عقوبات «إيكواس» على مالي

قاعة اجتماعات مجلس الأمن. (الإنترنت)

أفاد دبلوماسيون وكالة «فرانس برس» بأن روسيا والصين عرقلتا، الثلاثاء، تبني نص في مجلس الأمن الدولي يدعم عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» على المجلس العسكري الحاكم في مالي، في حين رفضت الولايات المتحدة مرحلة انتقالية لمدة خمس سنوات قبل استعادة المدنيين الحكم.

وهدف النص الذي اقترحته فرنسا التوصل إلى موقف موحد في المجلس في ما يتعلق بالعسكريين الذين يتولون السلطة في مالي والذين قرروا عدم إجراء انتخابات في 27 فبراير، خلافا لما كانوا تعهدوا به في البداية.

وطلبت روسيا، الإثنين، إيجاد «تفاهم» مع السلطات المالية، وذلك غداة العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها «إيكواس» على مالي وشملت خصوصا إغلاق الحدود وإجراءات اقتصادية ومالية شديدة.

وقال السفير الكيني، مارتن كيماني، للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الأمن أعقبته مشاورات مغلقة بين الأعضاء الخمسة عشر: «نشعر بخيبة أمل»، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس (كينيا والغابون وغانا) وجدت أن النص المقترح «ضعيف نسبيا». وقال مصدر دبلوماسي إن النص اقتصر على الحديث عن «دعم جهود الوساطة التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

وفي بيان تلاه نيابة عن الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس، دافع السفير الكيني عن عقوبات «إيكواس» التي تهدف إلى «تسريع الانتقال» في مالي والعودة إلى النظام الدستوري والمدني، مشددا على أن هذه الإجراءات لا تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان مالي.

من جهتها رفضت واشنطن مرحلة انتقالية تمتد خمس سنوات قبل استعادة المدنيين الحكم في مالي، مؤيدة عقوبات «إيكواس»، حسب ما أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، التي حضت الحكومة الانتقالية على «الوفاء بالتعهد الذي قطعته للشعب المالي بإعادة البلاد إلى النهج الديمقراطي».

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وأضافت أن «مرحلة انتقالية تمتد خمس سنوات لا تصب في مصلحة الشعب وتمدد معاناته»، مطالبة بانتخابات «حرة ونزيهة وشفافة»، وتابعت: «نرحب بالتدابير القوية التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في التاسع من يناير لصالح الديمقراطية والاستقرار»، في إشارة إلى عقوبات جديدة غير مسبوقة (إغلاق الحدود وتدابير اقتصادية...) اتخذتها هذه الهيئة الإقليمية.

وليل الإثنين-الثلاثاء نشرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا تضمن العبارات نفسها، مشددة على أن الولايات المتحدة تشاطر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «خيبة أملها الكبيرة» إزاء «انعدام التحرك أو التقدم على مسار تنظيم الانتخابات» في مالي.

وشدد بيان الخارجية الأميركية على أن واشنطن «تدعم قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فرض عقوبات اقتصادية ومالية إضافية لحض الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتعهد الذي قطعته للشعب المالي بإعادة البلاد إلى النهج الديموقراطي».

من جهته دعا المجلس العسكري الحاكم في مالي الشعب إلى التظاهر، الجمعة، ضد العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مبديا في المقابل انفتاحه على الحوار.

واعتبرت «إيكواس»، الإثنين، أن قرار المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2026 «غير مقبول إطلاقا» لأن ذلك «يعني أن حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة».