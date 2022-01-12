مقتل 4 عسكريين في هجوم ببوركينا فاسو

قوات تابعة للجيش البوركنابي في موقع الهجمات. (أرشيفية، أ ف ب)

قُتل أربعة عسكريين على الأقل في هجوم استهدف وحدتهم في شمال بوركينا فاسو بالقرب من الحدود مع النيجر، حسب ما أفادت مصادر أمنية وكالة «فرانس برس».

وقال مصدر أمني إن «هجومًا إرهابيًا استهدف وحدة من المفرزة العسكرية بين ماركوي وتوكابانغو. لقد أسفر الهجوم عن مقتل أربعة عسكريين وإصابة آخرين بجروح». وأكد مصدر أمني آخر وقوع الهجوم، مشيرًا إلى أن «رد العسكريين أتاح صد المهاجمين وقتل بعضهم»، ورجح أن تكون حصيلة القتلى في صفوف العسكريين أكبر، لافتًا إلى أن الجيش يجري «عملية تمشيط لتعقب المهاجمين والبحث عن العسكريين الذين ما زالوا مفقودين».

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وتقع ماركوي في مقاطعة أودالان بالقرب من الحدود مع كل من مالي والنيجر، في قلب «المثلث الحدودي» حيث يشن تنظيما «داعش» و«القاعدة» هجمات باستمرار.

والأسبوع الماضي قُتل 13 مدنيًا في هجومين منفصلين في شمال بوركينا فاسو، حسب مصادر محلية. وسجلت بوركينا فاسو نزوح نحو 1.5 مليون شخص، 61% منهم من الأطفال، حسب تقرير أصدره المجلس الوطني للإغاثة الطارئة في نهاية نوفمبر.

وعلى غرار جارتيها مالي والنيجر، تشهد بوركينا فاسو منذ 2015 دوامة عنف تنسب إلى الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وخلفت هذه الهجمات ألفي قتيل على الأقل، حسب تعداد أجرته الوكالة الفرنسية.