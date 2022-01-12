راكب يقتحم قمرة طائرة أميركية في هندوراس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يناير 2022, 08:40 صباحا
طائرة لشركة أميركان إيرلاينز تقلع من مطار لوس أنجلوس الدولي، 28 مارس 2018، (رويترز)

أعلنت شركة «أميركان إيرلاينز» اقتحام راكب قمرة قيادة طائرة تابعة لها، في مطار بهندوراس، وألحق أضرارا بها خلال إقلاعها إلى ميامي، قبل أن يجري احتجازه.

وقالت الشركة، في بيان أمس الثلاثاء، إن أفراد الطاقم تدخلوا، وألقت السلطات القبض على الرجل، الذي لم يكشف هويته على الفور، كما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، حسب وكالة «رويترز».

وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» أن المشتبه به ركض في الممر إلى قمرة القيادة، مما أدى إلى إتلاف أدوات التحكم في الطيران، ثم حاول القفز من نافذة مفتوحة بينما أوقفه الطيارون.

وقالت «أميركان إيرلاينز »: «نحيي أفراد طاقمنا المتميزين على مهنيتهم ​​في التعامل مع موقف صعب»، لافتة إلى أن الطائرة المتضررة من طراز «بوينغ 737-800»، وعلى متنها 121 راكبا، وستة من أفراد الطاقم، وهبطت في مطار «رامون فيليدا موراليس » الدولي في مدينة سان بيدرو سولا بهندوراس.

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