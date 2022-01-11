كوريا الشمالية اختبرت صاروخا أصاب هدفا يبعد ألف كليومتر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 11:58 مساء
جهاز تلفزيون في محطة قطارات كورية شمالية يعرض التجارب الصاروخية، (أرشيفية: ا ف ب)

اختبرت كوريا الشمالية، الثلاثاء، بنجاح صاروخاً فرط صوتي هو الثاني الذي تطلقه هذه الدولة التي تمتلك السلاح النووي في أقلّ من أسبوع، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الأربعاء.

وأوضحت وكالة أنباء كوريا الشمالية المركزية أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أشرف على اختبار الصاروخ الذي حمل «رأساً حربية انزلاقية فرط صوتية أصابت هدفاً يبعد ألف كيلومتر»

جاءت التجربة الصاروخية الجديدة قبيل اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي حول اختبار أجرته كوريا الشمالية الأسبوع الماضي لما قالت إنه صاروخ «فرط صوتي».

وهذه التجربة الصاروخية الجديدة تأتي بعيد ساعات من إصدار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وإيرلندا وألبانيا بيانا مشتركًا دعت فيه كوريا الشمالية إلى «الامتناع عن أي نشاطات جديدة مزعزعة للاستقرار والدخول في حوار بنّاء لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في نزع الأسلحة النووية بالكامل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا: ما بين 300 و400 من مرتزقة «فاغنر» ينتشرون حاليا في وسط مالي
دولى
أنشيلوتي: أرغب في العودة بكأس السوبر الإسباني إلى مدريد
رياضة عالمية
شركة «كونتو» الفرنسية تفوق قيمتها مليار دولار
اقتصاد
«لا سخرية» من إجراءات الوقاية من «كوفيد» في الإمارات.. جريمة عقوبتها السجن
عربى
تقرير مراقب «كاف» قريميدة حول ملعب شهداء بنينا وسط احتمالية لعب الاتحاد والأهلي ...
رياضة محلية
خريطة «بوابة الوسط» للتعرف على مباريات الأمم الأفريقية بالتوقيت الليبي أبرزها ...
رياضة عالمية
روايات لبنانيين قذفتهم رياح الانهيار الاقتصادي إلى أمواج البحر
اقتصاد
كوريا الشمالية تعلن ثاني تجاربها الصاروخية في أقل من أسبوع
دولى
طبيخ ستيفاني!
وجهات نظر
التنمية في ميزان القيم
وجهات نظر
زلزال عنيف يضرب قبرص ويشعر به مصريون
عربى
عين على الانتخابات | لقاء مع المرشح الرئاسي محمد المزوغي
فيديو
هنا ليبيا - استمرار أزمة الكتب المدرسية
فيديو
كاركاتير حليم - غرق شوارع بالمياه جراء أمطار غزيرة في ليبيا
كاريكاتير
جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان
دولى
صبري قشوط يعلن عبر «الوسط» استقالته من تدريب فريق الأفريقي
رياضة محلية
محمد صلاح: مصر ليست مرشحة للفوز بكأس الأمم الأفريقية
رياضة عالمية
لقاء الحداد والناظوري .. بحث تشكيل لجان مشتركة لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو .. قطار يصدم طائرة في لوس أنجليس