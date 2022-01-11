كوريا الشمالية اختبرت صاروخا أصاب هدفا يبعد ألف كليومتر

جهاز تلفزيون في محطة قطارات كورية شمالية يعرض التجارب الصاروخية، (أرشيفية: ا ف ب)

اختبرت كوريا الشمالية، الثلاثاء، بنجاح صاروخاً فرط صوتي هو الثاني الذي تطلقه هذه الدولة التي تمتلك السلاح النووي في أقلّ من أسبوع، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الأربعاء.

وأوضحت وكالة أنباء كوريا الشمالية المركزية أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أشرف على اختبار الصاروخ الذي حمل «رأساً حربية انزلاقية فرط صوتية أصابت هدفاً يبعد ألف كيلومتر»

جاءت التجربة الصاروخية الجديدة قبيل اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي حول اختبار أجرته كوريا الشمالية الأسبوع الماضي لما قالت إنه صاروخ «فرط صوتي».

وهذه التجربة الصاروخية الجديدة تأتي بعيد ساعات من إصدار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وإيرلندا وألبانيا بيانا مشتركًا دعت فيه كوريا الشمالية إلى «الامتناع عن أي نشاطات جديدة مزعزعة للاستقرار والدخول في حوار بنّاء لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في نزع الأسلحة النووية بالكامل».