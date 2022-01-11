تنكيس أعلام الاتحاد الأوروبي حدادا على رئيس البرلمان ساسولي

رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي. (أ ف ب)

نكست أعلام الاتحاد الأوروبي حدادًا على رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي الذي تُوفي الثلاثاء عن 65 عامًا، وحيّا قادة ومسؤولون في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد وفي العالم، ذكراه، معتبرين أنه كان «بطلًا للديمقراطية» و«محاربًا من أجل أوروبا».

وأعلن الناطق باسمه على «تويتر» روبرتو كويلو «تُوفي دافيد ساسولي في 11يناير في الساعة 1.15 صباحًا في مركز الأورام السرطانية في أفيانو بإيطاليا (شمال البندقية) حيث أدخل المستشفى» نهاية ديسمبر، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن مكان وزمان الجنازة قريبًا، وفق «فرانس برس».

مضاعفات خطيرة نتيجة خلل في جهاز المناعة

وأعلن مكتبه، بعد ظهر الإثنين، إدخال ساسولي إلى المستشفى «بسبب مضاعفات خطيرة نتيجة خلل في جهاز المناعة»وإلغاء أنشطته الرسمية. وبعد أن عانى من سرطان الدم في الماضي، نقل إلى المستشفى في الخريف بسبب التهاب رئوي لم يسمح له بمزاولة عمله في البرلمان الأوروبي لعدة أسابيع.

- وفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي

- أوروبا تخطط لاستثمار 500 مليار يورو في المحطات النووية بحلول 2050

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في كلمة عبر الفيديو باللغتين الإيطالية والإنجليزية «اليوم يوم حزين لأوروبا. يفقد اتحادنا أوروبيًا في الصميم وديمقراطيًا مخلصًا ورجلًا صالحًا».

وأكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل «نفتقد منذ الآن دفئه الإنساني وكرمه وطيبته وابتسامته». ونكست الأعلام الثلاثاء أمام مباني المؤسسات الأوروبية وكان من المقرر الوقوف دقيقة صمت بعد الظهر أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس «أوروبا فقدت رئيس برلمان ملتزمًا وإيطاليا فقدت سياسيًا حكيمًا وألمانيا فقدت صديقًا وفيًا».

«رمز التوازن والإنسانية والسخاء»

أشاد رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي بـ«رمز التوازن والإنسانية والسخاء» في حين تحدث نظيره الهولندي مارك روتيه عن «شخص عمل بكد وجد في خدمة أوروبا ومدافع قوي عن قيمها ومبادئها».

كان دافيد ساسولي الصحفي الشهير ومقدم نشرات الأخبار التلفزيونية في إيطاليا قبل أن يتحول إلى السياسة، رئيسًا لجمعية ستراسبورغ منذ العام 2019. وكانت ولايته تنتهي هذا الشهر، في منتصف ولاية الهيئة التشريعية من خمس سنوات. ومن المقرر إجراء الانتخابات لخلافته، التي كان يعتقد لفترة أنه سيترشح مجددا لهذا المنصب، في 18يناير.

كانت كتلته، الاشتراكيون الديمقراطيون، القوة السياسية الثانية في البرلمان الأوروبي، عدلت في منتصف ديسمبر عن تقديم مرشح ما يمهد الطريق لانتخاب مرشحة حزب الشعب الأوروبي (يمين) النائبة الأولى الحالية لرئيس البرلمان المالطية روبرتا ميتسولا. وكتبت على تويتر «أشعر بحزن عميق. فقدت أوروبا مسؤولا كبيرا وفقدت صديقا والديمقراطية فقدت بطلا».

«المدافع عن أوروبا»

كان ساسولي عضوًا في البرلمان الأوروبي منذ العام 2009 بعد فشل في الانتخابات البلدية في روما العام 2013، وانتخب رئيسًا للبرلمان الأوروبي في يوليو 2019 بعد مفاوضات بين القوى السياسية الأوروبية الكبرى لشغل المناصب الرئيسية في الاتحاد الأوروبي.

وصوت اليمين الذي نال رئاسة المفوضية مع أورسولا فون دير لايين والوسطيون الليبراليون الذين مثلهم في المجلس شارل ميشيل، له. لكن تفويضه الذي عمل خلاله بكد، سرعان ما تأثر بسبب الأزمة الصحية التي أرغمت البرلمان الأوروبي، المؤسسة الأوروبية الوحيدة المنتخبة، على العمل عن بعد.

من منطلق التضامن في خضم الجائحة، ترك ساسولي انطباعًا ممتازًا من خلال تقديم مقر البرلمان المهجور في ستراسبورغ وبروكسل على حد سواء لإعداد وجبات الطعام للمحتاجين وإنشاء مركز لإجراء فحوص كشف الإصابة أو كملجأ لنساء وحيدات.