17 قتيلا مدنيا في ضربة من طائرة مسيرة في تيغراي

جنود إثيوببيون بالقرب من أغولا شمال ميكيلي في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا. (الإنترنت)

قُتل 17 مدنيًا في ضربة شُنت بواسطة طائرة مسيَّرة في بلدة ماي تسيبري في إقليم تيغراي في إثيوبيا، بحسب ما أفاد عاملون في منظمات إنسانية الثلاثاء.

وقال أحد هؤلاء العالمين نقلًا عن شهود عيان «وقعت الضربة بعد ظهر الأمس (الإثنين) في ماي تسيبري وأسفرت عن مقتل 17 مدنيًا يعملون في طاحونة دقيق»، وفق «فرانس برس».

قتل العشرات في هجوم بطائرة مسيرة

اتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي»، السبت، الحكومة الإثيوبية بقتل العشرات في هجوم بطائرة مسيرة على مخيم للنازحين في شمال البلاد، الذي تعصف به الحرب، فيما دعت الحكومة إلى «المصالحة الوطنية».

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واستعاد عديد المعتقلين السياسيين في إثيوبيا حرّيتهم، السبت، بعدما أعلنت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، العفو عنهم، وبينهم قادة في المعارضة وفي «جبهة تحرير شعب تيغراي». ويأتي ما أعلنته الجبهة بعد دعوة إلى «المصالحة الوطنية» أطلقها، الجمعة، لمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الأرثوذكسي، رئيس الوزراء، أبيي أحمد، الذي تشهد بلاده منذ 14 شهرًا نزاعًا بين الحكومة الفدرالية والجبهة، وفق وكالة «فرانس برس».

انسحاب مقاتلي جبهة تيغراي نهاية ديسمبر

وأعلن الناطق باسم الجبهة، غيتاتشو رضا، عبر «تويتر» أن هجومًا بطائرة مسيرة على مخيم للنازحين في بلدة ديديبت الصغيرة في شمال غرب تيغراي «أودى بـ56 مدنيا بريئًا حتى الآن»، في حصيلة أولية، من دون أن يذكر متى وقع الهجوم.

وعلمت «فرانس برس» من مسؤول في المستشفى الرئيسي في ميكيلي عاصمة تيغراي أن مستشفى بلدة شيري حيث جرى إجلاء الضحايا، استقبل 55 قتيلا و126 جريحًا. وقُتل ثلاثة أشخاص في غارة جوية على مخيّم للاجئين في المنطقة على ما أفادت الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وانسحب مقاتلو الجبهة نهاية ديسمبر من معقلهم في تيغراي الواقعة في أقصى شمال البلاد، في مواجهة هجوم عسكري شنته القوات الحكومية التي سيطرت على سلسلة من المُدُن الاستراتيجية. وتراجعت وتيرة المعارك منذ انسحاب الجبهة، رغم أن عناصرها تتهم الحكومة بمواصلة تنفيذ هجمات دامية بطائرات مسيّرة في تيغراي أقصى شمال إثيوبيا.

أبيي أحمد يدعو إلى «الوحدة»

ودعا أبيي أحمد، الجمعة، إلى «الوحدة». إلّا أنه عاد ليهاجم، السبت، «الأعداء الخارجيين والداخليين»، واصفًا المنتمين إلى «جبهة تحرير شعب تيغراي» بـ«الأفاعي».

وقال بيان الحكومة إن الهدف من العفو هو «تمهيد الطريق لحل دائم لمشكلات إثيوبيا بطريقة سلمية وغير عنيفة»، وأضاف أن «مفتاح الوحدة الدائمة هو الحوار. وستقدم إثيوبيا كل التضحيات لتحقيق هذه الغاية»، مُعَدّدًا أسماء قادة المعارضة وأعضاء مهمّين في «جبهة تحرير شعب تيغراي».

ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالعفو، أبرز الساعين الدوليين لإنهاء النزاع. ووصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، العفو بأنه «بادرة مهمة لتهدئة الوضع السياسي» معربًا عن أمله في أن يمهد الطريق لحوار وطني «شامل حقًا».