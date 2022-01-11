«وصمة عار» و«ثقب أسود».. دعوات لإغلاق معتقل غوانتانامو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 12:56 مساء
مدخل المحكمة العسكرية في قاعدة غوانتانامو البحرية الأميركية على جزيرة كوبا. (أ ف ب)

دعا خبراء مستقلون منتدبون من الأمم المتحدة، الإثنين، الولايات المتحدة إلى إغلاق معتقل غوانتانامو الذي يشهد «انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان» منذ افتتحته واشنطن قبل 20 عاما في إطار «الحرب على الإرهاب» التي شنتها عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال الخبراء، الذين انتدبتهم الأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون باسمها، في بيان مشترك، إن «20 سنة من اعتقالات تعسفية دون محاكمات، مصحوبة بتعذيب أو سوء معاملة، هي ببساطة أمر غير مقبول لأي حكومة، لا سيما لحكومة تدعي حماية حقوق الإنسان».

وتزامن صدور البيان مع ذكرى مرور 20 سنة على دخول أوائل المعتقلين إلى غوانتانامو في 10 يناير 2002. ووصف الخبراء المستقلون هذا المعتقل بأنه «ثقب أسود قانوني»، و«وصمة عار» على التزام الولايات المتحدة حُكم دولة القانون.

- فرانس برس: التماس للعفو عن معتقل في غوانتانامو تعرّض للتعذيب

وإذ ناشد الخبراء الولايات المتحدة، العضو الجديد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، «إغلاق هذا الفصل البغيض من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان»، دعوا إلى إعادة المعتقلين الذي ما زالوا في غوانتانامو إلى أوطانهم أو إرسالهم إلى بلدان ثالثة آمنة، والتعويض عنهم على أعمال التعذيب والاعتقالات التعسفية التي تعرضوا لها.

وأكد الخبراء في بيانهم أنه منذ 2002، لقي تسعة معتقلين حتفهم في غوانتانامو، بينهم سبعة قالت السلطات الأميركية إنهم قضوا انتحارا، دون أن تحصل أي متابعة قضائية في أي من هذه الحالات. ودعا الخبراء كذلك إلى محاكمة المسؤولين عن أعمال التعذيب التي تعرض لها المعتقلون.

وخلال السنوات العشرين الماضية احتُجز ما مجموعه 780 شخصا في غوانتانامو. وغالبية هؤلاء أفرج عنهم بعدما اعتقلوا لأكثر من عشر سنوات دون أن توجه إليهم أي تهمة قضائية.

وحاليا لم يتبق في غوانتانامو سوى 39 معتقلا، بينهم 13 صدرت قرارات بالإفراج عنهم لكن ترحيلهم ينتظر موافقة بلدانهم الأصلية أو دول ثالثة على استضافتهم، و14 معتقلا آخر ينتظرون الاستفادة من قرارات إطلاق مماثلة. أما البقية وعددهم 12 فهناك اثنان فقط صدرت بحقهما أحكام بالسجن بينما لا يزال العشرة الباقون ينتظرون محاكمتهم .

والإثنين، قال الناطق باسم «بنتاغون»، جون كيربي، إن الإدارة الأميركية «ما زالت ملتزمة إغلاق سجن خليج غوانتانامو»، وأضاف للصحفيين: «نحن بصدد دراسة سُبل المضي قدما».

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