إصابة الرئيس المكسيكي بـ«كورونا» للمرة الثانية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 12:18 مساء
الرئيس المكسيكي (يمين) وبجانبه زوجته بعيد اقتراعهما خلال الانتخابات مكسيكو، 6 يونيو 2021. (أ ف ب)

أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إصابته بـ«كوفيد- 19» للمرة الثانية، مطمئنا مواطنيه إلى أنه يعاني أعراضا خفيفة.

وكتب الرئيس في تغريدة على «تويتر» «أبلغكم بأنني مصاب بـ«كوفيد-19»، وعلى الرغم من أن الأعراض خفيفة فأنا سأمكث في العزل الصحي ولن أزاول سوى الأعمال المكتبية وسأتواصل عبر الفضاء الافتراضي»، وفق وكالة «فرانس برس».

- الرئيس المكسيكي يعلن إصابته بفيروس «كوفيد-19»

ولوبيز أوبرادور، البالغ من العمر 68 عاما، نادرا ما يضع كمامة وقد بدا عليه المرض، صباح الإثنين، خلال مؤتمره الصحفي اليومي إذ تحدث بصوت أجش، مؤكدا أنه يعتزم إجراء فحص «كوفيد-19» رغم اعتقاده أنه مصاب بالإنفلونزا فحسب.

وأُصيب الرئيس المكسيكي بفيروس «كورونا» في يناير 2021 وكانت أعراض المرض عليه يومها خفيفة أيضا. وتلقى لوبيز أوبرادور لقاح «أسترازينيكا» العام الماضي إضافة إلى جرعة معززة في 7 ديسمبر.

والمكسيك البالغ عدد سكانها 129 مليون نسمة تخطت في 8 يناير الجاري عتبة الـ300 ألف وفاة بـ«كوفيد-19» منذ بدأت الجائحة.

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