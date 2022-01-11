المتهم بحرق برلمان جنوب أفريقيا يواجه تهمة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 11:37 صباحا
دخان متصاعد من مبنى برلمان جنوب أفريقيا في مدينة الكاب جراء تعرضه لحريق، 2 يناير 2022. (أ ف ب)

أعلنت النيابة العامة في جنوب أفريقيا، الثلاثاء، أن المتهم بإضرام النار في البرلمان الوطني في الكاب يواجه الآن أيضًا تهمة «الإرهاب».

وجاء في نص التهمة الجديدة أن «المتهم مذنب بارتكاب جريمة مخالفة أحكام حماية الديموقراطية الدستورية من الإرهاب والأنشطة المتصلة»، حسب الوثيقة القضائية التي اطلعت عليها وكالة «فرانس برس».

واندلع الحريق في الثاني من يناير الجاري وتسبب في تدمير كامل لمقر الجمعية الوطنية في مدينة الكاب، وفق ما أفاد الناطق باسم البرلمان، مولوتو موثابو، وكالة «فرانس برس»، الذي قال إن «القاعة التي يجتمع فيها أعضاء (البرلمان) احترقت بالكامل».

وقال مسؤول خدمات الإنقاذ والحرائق في المدينة جان بيار سميث «إن سطح المبنى القديم الذي يشمل الجمعية الوطنية انهار، لم يبقَ منه شيء»، مضيفًا «الكل أصيب بأضرار بالغة جراء الدخان والماء». في حين قال الرئيس سيريل رامافوزا، خلال زيارته موقع الحادث إن مصدر الحريق غير معروف، فيما «اعتُقل شخص ويجرى استجوابه حاليًا».

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