«أوميكرون» يجبر اليابان على تمديد غلق حدودها أمام الأجانب

مشهد عام من قاعات المغادرة بمطار «هانيدا» الدولي في طوكيو، 1 يناير 2021. (أ ف ب)

تمدد اليابان إجراءات منع دخول جميع الوافدين الأجانب تقريبًا إلى أراضيها حتى نهاية فبراير، وتعيد فتح مراكز التطعيم الكبيرة في وقت يواجه الأرخبيل ارتفاعًا في معدلات الإصابة بفيروس «كورنا» مع تفشي المتحور «أوميكرون».

وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، للصحفيين: «سنواصل تطبيق سياسة مراقبة الحدود الحالية حتى نهاية فبراير مع اتخاذ الإجراءات اللازمة من وجهة نظر إنسانية ومراعاة المصلحة الوطنية»، لافتًا إلى أن الحكومة ستعيد أيضًا فتح مراكز التطعيم الكبيرة التي تديرها قوات الدفاع الذاتي، وستطلب من الحكومات المحلية إعادة فتح مواقع التلقيح الجماعي التابعة لها من أجل تسريع حملات الجرعات المعززة. وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى بعض الاستثناءات الجديدة لأفراد العائلات اليابانية وكذلك الطلاب الذين يدرسون في اليابان لكن لم ترد تفاصيل فورية من المسؤولين.

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وفرضت اليابان إجراءات حدودية صارمة على القادمين من الخارج، مثل الحجر الصحي والاختبارات المتكررة. ولكن رغم هذه الجهود، يتفشى المتحور «أوميكرون» محليًا وتشهد اليابان ارتفاعًا حادًا في عدد الإصابات بالفيروس.

وقال كيشيدا: «رغم أن المتحور أوميكرون يتسبب كما يُقال بنسبة منخفضة من الحالات الخطيرة، لكن إذا ارتفع عدد الإصابات سيزداد عدد الحالات الخطيرة والضغط على النظام الصحي»، داعيًا الناس إلى توخي اليقظة.

وسبق أن أعلنت الحكومة قيودًا جديدة للحد من تفشي الفيروس في ثلاث مناطق، ومنعت القوات الأميركية في اليابان عناصرها من القيام برحلات غير ضرورية خارج القاعدة لمدة أسبوعين بعد ظهور بؤر من الإصابات بين صفوف الجيش ومجتمعات مجاورة.

عمومًا، ما زال معدل الإصابة في اليابان منخفضًا نسبيًا مع تسجيل 8249 إصابة على مستوى البلاد، الأحد. لكن الأرقام آخذة في الارتفاع فيما اعتبرت أعداد الإصابات، الأحد، من بين الأعلى منذ سبتمبر. وسجلت البلاد ما يزيد بقليل على 18 ألفًا و400 وفاة ناجمة عن الوباء.