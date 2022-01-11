رئيس كازاخستان: بدء مغادرة القوة متعددة الجنسيات بقيادة روسية البلاد خلال يومين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 08:46 صباحا
رئيس كازاخستان المنتخب قاسم جومرت توكاييف يتحدث إلى الصحفيين 09 يونيو 2019، (ا ف ب)

أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومرت توكاييف، أن الكتيبة العسكرية متعددة الجنسيات، بقيادة روسية، ستبدأ المغادرة في غضون يومين، مضيفا أن الانسحاب لن يستغرق أكثر من عشرة أيام.

وقال توكاييف الثلاثاء، في اتصال عبر الإنترنت أمام الحكومة والبرلمان، إن «المهمة الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أُنجزت بنجاح»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «في غضون يومين سيبدأ انسحاب تدريجي... ولن تستغرق عملية انسحاب الكتيبة أكثر من عشرة أيام»، حيث انتشرت تلك القوة عقب اضطرابات دامية في كازاخستان.

«محاولة انقلاب».. وعودة الحياة لطبيعاتها
وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجيا في الماتي، أكبر مدينة في كازاخستان، والتي كانت مسرحا لأعنف الاضطرابات. وأعادت السلطات خدمة الإنترنت بشكل متقطع، لكن واجهات المباني العامة المحترقة وهياكل السيارات المتفحمة تدل على مدى عنف الصدامات.

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 نشر 2030 عسكريا في الجمهورية السوفيتية السابقة
خلال مؤتمر عبر الفيديو، استعرض رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، الأحداث أمام نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وحلفائه الآخرين الذين نشروا 2030 عسكريا في الجمهورية السوفيتية السابقة.

ووعد مع زعيم الكرملين بانسحاب هذه القوات بمجرد إنجاز مهمتها. ولا تزال حصيلة الخسائر البشرية نتيجة هذه الاضطرابات، الأعنف في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة منذ الاستقلال في العام 1991، غير مؤكدة.

وقال توكاييف إن عدد الضحايا المدنيين «قيد التدقيق»، مشيرا إلى وقوع 16 قتيلا وأكثر من 1600 جريح في صفوف الشرطة، وقدرت السلطات المحلية العدد الإجمالي للقتلى بالعشرات.

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