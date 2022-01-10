واشنطن: الحكم على الزعيمة البورمية السابقة «إهانة للعدالة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 11:12 مساء
الرئيسية البورمية المعزولة أونغ سان سو تشي أثناء مثولهما أمام المحكمة في نايبيداو. (أ ف ب)

نددت الولايات المتحدة، الإثنين، بالحكم الجديد بالسجن الذي صدر بحق الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي، مطالبة بـ«الإفراج الفوري عنها».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين إن «اعتقال أونغ سان سو تشي واتهامها وإصدار حكم جائر بحقها من جانب النظام العسكري البورمي تشكّل إهانة للعدالة ولدولة القانون»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

حُكم على الزعيمة المدنيّة السابقة لبورما أونغ سان سو تشي، بالسجن أربع سنوات في إطار إحدى القضايا الكثيرة التي تلاحقها، وقد تتعرّض في ختامها لعقوبة السجن لعقود، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

وقال المصدر إنّ سو تشي التي تخضع للإقامة الجبريّة منذ انقلاب الأول من فبراير العام 2021، وأُدينت بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكيّة بشكل غير قانوني، وسبق أن حُكم عليها في ديسمبر بالسجن لمدة أربع سنوات لخرقها القيود المفروضة على فيروس «كورونا» المستجد، وهو حكم خفّضه المجلس العسكري لاحقا إلى عامين.

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