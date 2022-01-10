«دبلوماسية أميركية»: واشنطن لم تتلق «ردا» روسيا بشأن نزع فتيل التصعيد حول أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 09:06 مساء
مساعدة وزير الخارجية الاميركي ويندي شيرمان ونظيره الروسي سيرغي ريابكوف لدى بدء المحادثات بينهما في جنيف. (أ ف ب)

قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان إن روسيا لم تقدم أي رد بشأن ما إذا كانت ستخفّض التصعيد بشأن أوكرانيا، وجددت دعوة موسكو لسحب قواتها من على حدود هذا البلد.

وصرحت شيرمان للصحفيين عندما سئلت عن رد موسكو خلال محادثات الإثنين «لا أعتقد أننا نعرف الرد على ذلك. لقد أوضحنا أن من الصعب للغاية أن تكون لدينا دبلوماسية بناءة ومثمرة وناجحة بدون خفض التصعيد»، وحضّت روسيا على «إعادة الجنود إلى ثكناتهم»، وفق «فرانس برس».

 لا يوجد نية لمهاجمة أوكرانيا
وقال المفاوض الروسي مع الولايات المتحدة في محادثات الإثنين إن واشنطن تأخذ مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية «بجدية كبيرة»، مؤكدا أن بلاده «ليس لديها نية» لمهاجمة أوكرانيا.

-  بدء المحادثات الأميركية-الروسية في جنيف
-  حلف الـ«ناتو» يحذر روسيا من أن الهجوم على أوكرانيا سيكبدها «كلفة عالية»

وبعد ساعات من المحادثات مع نظيرته الأميركية، حثّ نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف واشنطن على عدم «الإقلال من أهمية» خطر المواجهة، لكنه شدد أيضا على أن الوضع «ليس ميؤوسا منه»، وفق «فرانس برس».

خطوات متبادلة لخفض التصعيد
ومن جانبها قالت شيرمان إنها ناقشت مع نظيرها الروسي اتخاذ خطوات متبادلة لخفض التصعيد تتعلق بالصواريخ والتدريبات العسكرية، لكنها جددت تحذير موسكو من العواقب الشديدة التي ستلحق بها إذا هاجمت أوكرانيا. 

وصرحت شيرمان للصحفيين بعد محادثات في جنيف مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف «تناولنا عددا من الأفكار تمكن بلدينا من اتخاذ إجراءات متبادلة من شأنها أن تكون في مصلحتنا الأمنية وتحسين الاستقرار الاستراتيجي».

تحذير من حلف شمال الأطلسي 
حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ، الإثنين، روسيا من «كلفة عالية» ستتكبدها في حال شنت هجوما جديدا على أوكرانيا مؤكدا دعم الحلف لحق أوكرانيا «في الدفاع عن نفسها»، وفقا لوكالة «فرانس برس». 

وقال ستولتنبرغ خلال اجتماع مع نائب رئيس الوزراء الأوكراني «نريد أن نوجه رسالة واضحة إلى روسيا بأننا موحدون وبأن روسيا ستتكبد كلفة عالية اقتصادية وسياسية في حال استخدمت مجددا القوة العسكرية ضد أوكرانيا. نحن ندعم أوكرانيا ونساعدها على تعزيز حقها في الدفاع عن النفس».

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