رئيس كازاخستان يتهم مقاتلين من أفغانستان والشرق الأوسط بالوقوف وراء أعمال العنف

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 06:24 مساء
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف. (الإنترنت)

اتهم رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف، الإثنين، «مقاتلين» أجانب قدموا من دول أخرى في آسيا الوسطى وأفغانستان والشرق الأوسط بالمشاركة في أعمال الشغب الأخيرة التي وصفها بأنها «هجوم إرهابي».

وقال توكاييف في بيان صدر عن مكتبه ملخِصا محادثته مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال «ليس لدي شك في أنه هجوم إرهابي، عمل منظم ومعد له بشكل جيد ضد كازاخستان بمشاركة مقاتلين أجانب من دول آسيا الوسطى بينها أفغانستان. لقد شارك أيضا مقاتلون من الشرق الأوسط»، وفق «فرانس برس».

«محاولة انقلاب».. وعودة الحياة لطبيعاتها
وأكد الرئيس الكازاخي أن أعمال الشغب التي هزت بلاده كانت «محاولة انقلاب» قبل أن يتعهد بأن القوة العسكرية بقيادة روسيا التي انتشرت في البلاد، ستنسحب «قريبا».

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وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجيا في الماتي، أكبر مدينة في كازاخستان، والتي كانت مسرحا لأعنف الاضطرابات. وأعادت السلطات خدمة الإنترنت بشكل متقطع، لكن واجهات المباني العامة المحترقة وهياكل السيارات المتفحمة تدل على مدى عنف الصدامات.

 نشر 2030 عسكريا في الجمهورية السوفيتية السابقة
خلال مؤتمر عبر الفيديو، استعرض رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، الأحداث أمام نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وحلفائه الآخرين الذين نشروا 2030 عسكريا في الجمهورية السوفيتية السابقة.

ووعد مع زعيم الكرملين بانسحاب هذه القوات بمجرد إنجاز مهمتها. ولا تزال حصيلة الخسائر البشرية نتيجة هذه الاضطرابات، الأعنف في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة منذ الاستقلال في العام 1991، غير مؤكدة.

وقال توكاييف إن عدد الضحايا المدنيين «قيد التدقيق»، مشيرا إلى وقوع 16 قتيلا وأكثر من 1600 جريح في صفوف الشرطة، وقدرت السلطات المحلية العدد الاجمالي للقتلى بالعشرات.

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