أمطار غزيرة وأعاصير تجتاح منطقة هيوستن الأميركية (فيديو)

شاهد: أمطار غزيرة وأعاصير تجتاح منطقة هيوستن. (أسوشيتد برس)

ضرب إعصاران منطقة هيوستن بالولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتسببت العواصف والرياح العاتية المصحوبة بالأمطار الغزيرة في إلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والشركات، وتسببت في حدوث فيضانات.

ووفقا لمسؤولي خدمة الأرصاد الوطنية، فإن معظم الأضرار التي حدثت ليل السبت كانت على مستوى مقاطعات هاريس ومونتغومري وليبرتي، بحسب «يورو نيوز».

ووصلت سرعة الرياح إلى 117 كيلومترا وأحيانا إلى 180 كيلومترا في الساعة في مونتغمري، وفقًا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية.

وتقوم السلطات حاليا بمعاينة الأضرار التي لحقت بمنطقتين أخريين لتحديد ما إذا كان هناك المزيد من الأعاصير.

أسفرت أعاصير ضربت ولايات أميركية عدة ليل في 11 ديسمبر الماضي عن سبعين قتيلا على الأقل في ولاية كنتاكي وحدها.

«مأساة تفوق التصور»

واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الأعاصير التي خلفت عشرات القتلى في وسط الولايات المتحدة تشكل «مأساة تفوق التصور». وأوضح بايدن وقتها، عبر «تويتر» أنه اطلع على آخر التطورات الميدانية، مضيفًا: «نعمل مع حكام (الولايات) لضمان توافر ما هو ضروري لنا للبحث عن ناجين».

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ولحقت أضرار بالعديد من مقاطعات كنتاكي جراء الإعصار الأقوى على الإطلاق، والرياح المرافقة له، التي تجاوزت سرعتها 300 كيلومتر، وفق الحاكم آندي بيشير. وفي نفس الليلة اجتاحت عاصفة مستودعًا كبيرًا لشركة «أمازون» في ولاية إيلينوي كان بداخله قرابة مئة موظف، وفق وسائل إعلام محلية.