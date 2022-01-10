بورما: الحكم على سو تشي بالسجن 4 سنوات إضافية

الرئيسية البورمية المعزولة أونغ سان سو تشي أثناء مثولهما أمام المحكمة في نايبيداو. (أ ف ب)

شددت المجموعة العسكرية الطوق على الزعيمة المدنية السابقة لبورما، أونغ سان سو تشي، بعدما حُكم عليها الإثنين بالسجن أربع سنوات في إطار إحدى القضايا الكثيرة الملاحقة في إطارها والتي قد تتعرض في ختامها لعقوبة السجن لعقود، وفقا لوكالة «فرانس برس».

قال مصدر مطلع على الملف إن الحائزة جائزة نوبل للسلام التي تخضع للإقامة الجبرية منذ انقلاب الأول من فبراير 2021، أُدينت بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني، وفي رد على الحكم، قالت اللجنة النروجية المانحة لجوائز نوبل «إنه حكم سياسي» معربة عن «قلق عميق إزاء وضعها».

سو تشي رهن الإقامة الجبرية

وسبق أن حُكم على سان سو تشي (76 عاما) في ديسمبر بالسجن لمدة أربع سنوات لخرقها القيود المفروضة على فيروس كورونا، وهو حكم خفضته المجموعة العسكرية لاحقا إلى عامين، وتمضي أونغ سان سو تشي هذه العقوبة الأولى في المكان المحتجزة فيه من دون أي اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها قبل سنة تقريبا، وأكد الناطق باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون الحكم الصادر، الإثنين، لوكالة «فرانس برس»، موضحا أن سو تشي ستبقى رهن الإقامة الجبرية خلال محاكمتها.

من جانبها، قالت ديبي ستوتهارد من منظمة «Alternative ASEAN Network on Myanmar» غير الحكومية إن هذه الإدانة الجديدة هي «ازدراء لرابطة أمم جنوب شرق آسيا التي تحاول من دون جدوى بدء حوار في بورما»، مضيفة: «يتعين على الكتلة التنسيق بشكل أكبر مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويجب فرض عقوبات جديدة ضد المصالح الاقتصادية للجنرالات»، واعتبرت ماني مونغ الباحثة في منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية أن هذه الإدانة الجديدة «تهدد بزيادة غضب سكان بورما».

وأضافت: «الجميع يعلم أن هذه الاتهامات باطلة يستخدم العسكريون أسلوب الترهيب هذا لإبقائها رهن الاعتقال التعسفي»، وابعادها نهائيا من الساحة السياسية، ووجهت إلى أونغ سان سو تشي تهمة الفتنة والفساد والتحريض على الاضطرابات العامة وتزوير الانتخابات، مرات عدة في الأشهر الأخيرة.

وتقام محاكمتها في جلسات مغلقة أمام محكمة انشئت خصيصا في العاصمة نايبيداو حيث تلاحق إلى جانب رئيس البلاد السابق وين مينت الذي أُوقف أيضا في فبراير الماضي، وسبق أن صدرت أحكام طويلة على مقربين عدة من الزعيمة المدنية السابقة للبلاد. فحكم على وزير سابق بالسجن 75 عاما وعلى أحد معاونيها 20 عاما فيما انتقل آخرون للإقامة خارج البلاد أو باتوا يعيشون بالخفاء.

وأغرق الانقلاب البلاد في الفوضى. وقتلت قوات الأمن منذ ذلك الحين أكثر من 1400 مدني، فيما بدأت ميليشيات شعبية كفاحا مسلحا في أرجاء بورما، ويتعلق الحكم الصادر، الإثنين، على وجه الخصوص، بالاستيراد غير القانوني لأجهزة الاتصال اللاسلكي. ويفيد الادعاء أن هذه الأجهزة المهربة اكتشفت خلال تفتيش مقر إقامة أونغ سان سو تشي الرسمي لدى توقيفها.

تضاؤل النفوذ السياسي لسو تشي

وأقر بعض العناصر الذين داهموا منزلها بعدم حيازتهم لأي مذكرة لتنفيذ هذه المهمة، بحسب مصدر مطلع على الملف، تضاءل النفوذ السياسي لأونغ سان سو تشي بشكل كبير منذ الانقلاب، مع بروز جيل جديد حمل السلاح ضد المجموعة العسكرية ويملك آراء أكثر تقدمية، لكن ابنة بطل الاستقلال، رمز الديمقراطية خلال سنوات إقامتها الجبرية في ظل الديكتاتوريات العسكرية السابقة، لا تزال تحتل مكانة خاصة لدى الشعب البورمي.

وأشارت ماني مونغ إلى أن الحكم الذي صدر بحقها في ديسمبر «أثار غضبا بالغا وسيلا من الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي» وأونغ سان سو تشي محتجزة في مكان سري مع فريق صغير. وتقتصر اتصالاتها بالخارج على اجتماعات مقتضبة مع محاميها الذين يُحظر عليهم التحدث إلى الاعلام والمنظمات الدولية.

يُعتقد أن 175 شخصا على الأقل، بينهم العديد من أعضاء حزبها، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، ماتوا خلال احتجازهم، «على الأرجح بسبب سوء المعاملة أو أعمال التعذيب»، وفق ما نددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه مطلع ديسمبر.

وأطيح حزب سو تشي في انقلاب عسكري بعد اتهامات تزوير في انتخابات 2020 التي هُزم فيها حزب سياسي مقرب من الجنرالات وفاز فيها بفارق كبير حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.