إيران: أفراد في السلطة القضائية يحتجون على رفض الحكومة زيادة رواتبهم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 02:50 مساء
أفراد السلطة القضائية الإيرانية يحتجون على رفض الحكومة زيادة رواتبهم. (الإنترنت)

تجمّع المئات من أفراد السلطة القضائية الإيرانية، السبت والأحد، أمام البرلمان احتجاجا على رفض الحكومة زيادة رواتبهم، ويأتي ذلك غداة تجمعات أخرى أقيمت «في غالبية مدن البلاد للاحتجاج على رفض خطة زيادة الرواتب»، وفق ما أوردت جريدة «آرمان ملي» الإصلاحية، ورفع المشاركون في هذه الاحتجاجات، وهي نادرة لعاملين في السلطة القضائية، لافتات انتقدوا فيها الحكومة والبرلمان، وأكدوا فيها أنهم «غير قادرين على توفير حاجاتهم».

ونشرت جريدة «شرق» الإصلاحية الأحد شريطا مصورا يظهر تجمع مئات الرجال والنساء من الموظفين في السلطة القضائية أمام مبنى البرلمان في طهران، وردد المعتصمون شعار «العدالة ستتوقف عن العمل ما لم يجري حل مشكلتنا».

وسبق للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي انتخب رئيسا للجمهورية في يونيو، أن طرح هذه الزيادة في الأسابيع الأخيرة من توليه رئاسة السلطة القضائية التي تشكل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، ركائز أساسية للنظام السياسي في الجمهورية الإسلامية، إلا أن حكومته لم تحبذ زيادة الرواتب، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضح المدير العام لمنظمة الإدارة والتوظيف الإيرانية ميثم لطيفي أمام البرلمان موقف الحكومة الرافض لهذه الزيادة، معتبرا أنها قد تدفع جهات أخرى في القطاع العام إلى تقديم طلبات مماثلة.

وتعاني الجمهورية الإسلامية من أزمة اقتصادية تعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها منذ العام 2018. وتسجل البلاد نسبة تضخم سنوية مرتفعة تناهز 60%.

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