أفغانستان: توقيف أستاذ جامعي معروف بانتقاده لحركة طالبان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 01:52 مساء
الأستاذ الجامعي الأفغاني فيض الله جلال مع زوجته مسعودة في باريس العام 2004.(أ ف ب)

أُوقف الأستاذ الجامعي الأفغاني، فيض الله جلال، المعروف بانتقاده لحركة طالبان، السبت، في كابل بحسب ما أعلن الأحد ناطق باسم حكومة طالبان التي تتهمه بـ«تقليب الرأي العام ضد النظام»، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وقال الناطق، ذبيح الله مجاهد، إن فيض الله جلال أُوقف بسبب منشورات له عبر شبكات التواصل الاجتماعي «يحاول فيها تقليب الرأي العام ضد النظام والتلاعب بكرامة الناس»، وأضاف في تغريدة: «أوقف لتجنب أن يقوم آخرون بتعليقات غير منطقية مشابهة»، موردا أمثلة عن المنشورات المعنية.

ويتهم جلال في هذه المنشورات حركة طالبان بالتواطؤ مع أجهزة الاستخبارات الباكستانية أو يعتبر أن النظام الإسلامي يعامل الأفغان معاملة «الحمير» وبرز فيض الله جلال وهو شخصية تحظى بالاحترام كانت تنتقد أيضا الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، خلال برنامج تلفزيون حواري مع مسؤول من حركة طالبان، نعته فيه بأنه «عجل» وهي شتيمة في أفغانستان.

وانتشرت مقتطفات هذه الحلقة من البرنامج الحواري على نطاق واسع في أفغانستان فيما أعرب بعض المعلقين عن قلقهم على مصير جلال، وأكدت ابنته حسينة وزوجته مسعودة جلال وهي أول امرأة تترشح للانتخابات الرئاسية في أفغانستان، نبأ توقيفه عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتبت مسعودة جلال عبر فيسبوك «الدكتور جلال ناضل طوال حياته ودافع عن العدالة والمصلحة الوطنية في كل نشاطاته»، وطالبت منظمتا العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش» غير الحكوميتين بالإفراج عنه ورأت الأولى أن الأستاذ الجامعي أُوقف «لأنه مارس حقه في حرية التعبير وانتقد حركة طالبان».

منذ عودتها إلى الحكم في أفغانستان في منتصف أغسطس الماضي تؤكد حركة طالبان أنها أكثر اعتدالا من فترة حكمها الأولى (1996-2001) إلا أنها تقمع المعارضين بشدة وتفرق التظاهرات المؤيدة لحقوق المرأة وتعتقل صحفيين، وقد حدت كذلك من حق المرأة في العمل والدراسة ما أثار تنديدات خارجية كثيرة.

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