بدء المحادثات الأميركية-الروسية في جنيف

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 10:38 صباحا
علما الولايات المتحدة الأميركية وروسيا. (أرشيفية: الإنترنت)

انطلقت المحادثات الأميركية-الروسية في جنيف الاثنين، وفق ما أفاد ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، على خلفية مخاوف غربية من احتمال حصول غزو روسي لأوكرانيا

وبدأ الاجتماع عند الساعة 08,55 بالتوقيت المحلي في سويسرا (الساعة 07,55 ت غ) في مقر البعثة الأميركية في المدينة السويسرية بين نائبي وزيري خارجية البلدين، الأميركية ويندي شيرمان والروسي سيرغي ريابكوف، وفق وكالة «فرانس برس».

روسيا: لا تنازلات
ويوم الأحد، استبعدت روسيا الأحد القيام «بأي تنازل» خلال المحادثات البالغة الأهمية مع الولايات المتحدة في جنيف حول أوكرانيا والأمن في أوروبا، معربة عن «خيبة أمل من الإشارات» الصادرة من واشنطن.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الذي يشارك في المفاوضات، في تصريحات لوكالات الأنباء الروسية «لن نقبل بأي تنازل. هذا أمر مستبعد تماما» مؤكدا «خاب ظننا بالإشارات الصادرة في الأيام الأخيرة من واشنطن وبروكسل أيضا».

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