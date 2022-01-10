إيقاف 8 آلاف شخص في اضطرابات كازاخستان.. وعودة الإنترنت في ألماتي

محتجون على رفع أسعار الغاز في كازاخستان يشعلون النار في سيارات، 7 يناير 2022. (بي بي سي)

أوقف نحو ثمانية آلاف شخص عقب اضطرابات استمرت أسبوعا في كازاخستان، قبل أن تقمع بقوة، مسفرة عن عشرات القتلى، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الإثنين.

وأوضحت الوزارة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، أن عدد الموقوفين لدى أجهزتها بلغ 7989 شخصا، وذلك حتى العاشر من يناير الجاري، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي سياق متصل، عادت خدمة الإنترنت إلى ألماتي، كبرى مدن كازاخستان، بعد انقطاع دام خمسة أيام.

وفي العاصمة الاقتصادية البالغ عدد سكانها 1,8 مليون نسمة، بات تصفح المواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية من جديد متاحا الاثنين الذي أعلِن يوما للحداد بعد الاضطرابات.