إيقاف 8 آلاف شخص في اضطرابات كازاخستان.. وعودة الإنترنت في ألماتي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 09:05 صباحا
محتجون على رفع أسعار الغاز في كازاخستان يشعلون النار في سيارات، 7 يناير 2022. (بي بي سي)

أوقف نحو ثمانية آلاف شخص عقب اضطرابات استمرت أسبوعا في كازاخستان، قبل أن تقمع بقوة، مسفرة عن عشرات القتلى، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الإثنين.

وأوضحت الوزارة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، أن عدد الموقوفين لدى أجهزتها بلغ 7989 شخصا، وذلك حتى العاشر من يناير الجاري، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي سياق متصل، عادت خدمة الإنترنت إلى ألماتي، كبرى مدن كازاخستان، بعد انقطاع دام خمسة أيام.

وفي العاصمة الاقتصادية البالغ عدد سكانها 1,8 مليون نسمة، بات تصفح المواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية من جديد متاحا الاثنين الذي أعلِن يوما للحداد بعد الاضطرابات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي
عربى
كاركاتير خيري - خلافات مجلس النواب ومجلس الدولة
كاريكاتير
كازاخستان: هتافات ضد الرئيس السابق «ارحل أيها العجوز!»
دولى
انطلاق حفل افتتاح الأمم الأفريقية في الكاميرون
رياضة عالمية
عالم «ميتافيرس» الافتراضي حضر بقوة في «لاس فيغاس للإلكترونيات»
علوم وتكنولوجيا
انتهت عبر «WTV».. الاتحاد المصراتي يعبر الشط بهدفين
رياضة محلية
خطوة على طريق السلام العالمي
وجهات نظر
لقاءات الحداد والناظوري.. هل تذيب الجليد في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟
ليبيا
البيرو: حوالي 100 ألف طفل يتيم في بسبب جائحة «كورونا»
دولى
21 يناير قرعة بطولة تنتظرها الكرة الليبية بأمر «كاف»
رياضة محلية
باريس سان جيرمان يكشف مستجدات إصابة ميسي بـ«كورونا».. ويعلن غيابه عن مواجهة ليون
رياضة عالمية
وزير الخارجية الصيني يؤكد أن بلاده لا توقع أفريقيا في فخ الديون
دولى
مؤتمر «ليبي- تونسي- جزائري» للتحول الرقمي يبحث فرص الاستثمار الجديدة
ليبيا
عبر «WTV».. الطاهر يخطف هدف الفوز للأهلي طرابلس على حساب السويحلي
رياضة محلية
تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة
فيديو
برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك
فيديو
كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة
كاريكاتير
«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جدل حول التحكم في سيارات «تيسلا» بالكاميرات