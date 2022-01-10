حكم بسجن الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي أربع سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 08:17 صباحا
الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي، (أرشيفية: الإنترنت)

حُكم على الزعيمة المدنيّة السابقة لبورما أونغ سان سو تشي الإثنين، بالسجن أربع سنوات في إطار إحدى القضايا الكثيرة التي تلاحقها، وقد تتعرّض في ختامها لعقوبة السجن لعقود، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

وقال المصدر إنّ سو تشي التي تخضع للإقامة الجبريّة منذ انقلاب الأول من فبراير العام 2021، وأُدينت بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكيّة بشكل غير قانوني، وسبق أن حُكم عليها في ديسمبر بالسجن لمدة أربع سنوات لخرقها القيود المفروضة على فيروس «كورونا» المستجد، وهو حكم خفّضه المجلس العسكري لاحقا إلى عامين، حسب وكالة «فرانس برس».

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