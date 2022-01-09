تفاصيل مصرع 19 شخصا في حريق هائل بمبنى بنيويورك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يناير 2022, 10:42 مساء
نحو 200 من رجال الإطفاء قاموا بإخماد النيران. (صحيفة نيويورك تايمز)

لقي 19 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب العشرات في حريق شبّ في مبنى سكني شاهق في حي برونكس بنيويورك، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة إريك آدامز الأحد.

وقال آدامز، الذي تولى منصبه قبل نحو أسبوع، لشبكة «سي إن إن»: «تم التأكد من مصرع 19 شخصا، إضافة إلى العديد من المصابين في حالة حرجة»، موضحًا أن 63 شخصا أصيبوا في الحريق، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

أحد أسوأ الحرائق بالمدينة في الذاكرة الحديثة
كما أفادت‏ صحيفة «نيويورك تايمز» أميركية، بأن تسعة أطفال من بين القتلى، في حريق وصفه المسؤولون بأنه أحد أسوأ الحرائق بالمدينة في الذاكرة الحديثة.

بدأ الحريق في شقة دوبلكس في الطابقين الثاني والثالث من المبنى، في شارع 181 الشرقي، وفقًا لإدارة الإطفاء. كما وصل رجال الإطفاء في غضون ثلاث دقائق وواجهوا دخانًا امتد بارتفاع المبنى المكون من 19 طابقًا بالكامل.

ونقلت الصحيفة عن رجال الإطفال أن «حالة الدخان في هذا المبنى كانت غير مسبوقة»، وأن الضحايا عانوا من استنشاق شديد للدخان، متابعة أن الطواقم التي دخلت المبنى عثرت على ضحايا «في كل طابق» وكانت تنقلهم في حالة «توقف القلب والجهاز التنفسي».

رئيس البلدية: الأرقام مروعة
قال رئيس البلدية إريك آدامز في مؤتمر صحفي: «الأرقام مروعة، ستكون واحدة من أسوأ الحرائق التي شهدناها في العصر الحديث». كما نقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أن نحو 200 من رجال الإطفاء قاموا بإخماد النيران.

ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق. وقال المفوض نيجرو إن باب الشقة التي اندلعت فيها النيران تُرك مفتوحًا، مما ساعد على إشعال النار وسمح للدخان بالانتشار.

وقال المسؤولون إن النيران تذكرنا بالحريق الذي اندلع في ملهى هابي لاند الليلي في عام 1990 في برونكس، والذي أسفر عن مقتل 87 شخصًا.

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