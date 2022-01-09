الأمم المتحدة تعلق المساعدات الإنسانية في شمال غرب تيغراي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يناير 2022, 07:30 مساء
غارة جوية دامية على مخيم للنازحين بإقليم تيغراي الإثيوبي

علّقت وكالات إغاثة عملها في منطقة بإقليم تيغراي الإثيوبي بعد غارة جوية دامية على مخيم للنازحين، كما أعلنت وكالة الاستجابة الطارئة في حالات الكوارث التابعة للأمم المتحدة الأحد.

وقال مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في بيان لوكالة «فرانس برس» إن الهجوم الذي وقع منتصف ليل الجمعة في بلدة ديديبت في شمال غرب تيغراي «أدى إلى إصابات كثيرة في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح» بحسب معلوماته الاولية.

وأضاف أن «شركاء في المجال الإنساني علقوا نشاطهم في المنطقة بسبب التهديدات المستمرة بضربات طائرات مسيّرة».

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