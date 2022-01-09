الصين: مدينة تيناجين تجري اختبارات «كورونا» لنحو 14 مليون شخص

أشخاص يقفون في طابور للخضوع لاختبار كشف الإصابة بـ«كوفيد-19» في تيانجين بالصين . 9 يناير 2022. (أ ف ب)

أوصت مدينة تيناجين في شمال الصين الأحد، سكّانها الذين يصل عددهم تقريبًا إلى 14 مليون شخص، بالبقاء في منازلهم فيما تُجري فحوصات «كوفيد-19» واسعة النطاق عقب تسجيل عدة حالات في المدينة مؤخرًا، بما فيها الكثير من الإصابات بالمتحور «أوميكرون»، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية.

وأصبحت مدينة تيناجين الساحلية الكبيرة الواقعة على بُعد حوالي 150 كيلومترًا جنوب شرق بكين، تثير القلق بعد الإبلاغ عن أكثر من 20 إصابة «كوفيد-19» فيها في الأيام الأخيرة، معظمها لدى وافدين من الخارج، بحسب لجنة الصحة الوطنية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأفادت عدة وسائل إعلام رسمية عن إصابتين على الأقلّ بالمتحور«أوميكرون»، بالإضافة إلى 15 إصابة بـ«كوفيد-19» في المدارس، وأطلقت تيناجين حملة واسعة من اختبارات الكشف عن الفيروس في الساعات الباكرة الأحد، موصية السكّان بالبقاء في منازلهم أو في جوار المدينة ليخضعوا للفحوصات، ولم تصدر أوامر بفرض حجر صحي أكبر حتى الآن.

واضطرت السلطات الصينية أن تتعامل مع تفشّي أوسع للجائحة في مدينة شيآن في شمال غرب البلاد، الأمر الذي أثار التساؤل عن سياسة عدم التسامح المطلق في البلاد والتي تتضمن تدابير حجر صحي صارم واختبارات «كوفيد-19» جماعية فورية لوقف تفشي الوباء.

وحُجر سكان مدينة تيناجين الشهر الماضي. وتباطأت زيادة الإصابات الجديدة «كوفيد-19» في الأسابيع الأخيرة، وبحسب الأرقام الرسمية، لم تُسجّل الصين إلا مئة ألف إصابة «كوفيد-19» من بينها 4.636 حالة وفاة منذ أن بدأت تفشي الوباء.