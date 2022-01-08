فرنسا: محاكمة المتهمين باعتداءات 2015 تستأنف الثلاثاء المقبل

رسم للمتهم الرئيسي باعتداءات 2015 في فرنسا صلاح عبد السلام في المحكمة. (أ ف ب)

تُستأنَف محاكمة المتهمين باعتداءات «13 نوفمبر 2015» في فرنسا، الثلاثاء المقبل بعد أجواء من الفوضى سادت جلسة الخميس، وذلك ليتاح عرض المتهم الرئيسي، صلاح عبد السلام، المصاب بـ«كوفيد-19»، على لجنة طبية ثانية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وبعد جلسة دامت ثلاث ساعات، قرر رئيس محكمة الجنايات الخاصة في باريس، جان لوي بيريي، أن يوافق على طلب محامي صلاح عبد السلام الذي قال طبيب إنه «قادر» على المثول أمام المحكمة على الرغم من عدم وجود فحص يثبت شفاءه من كورونا.

المثول أمام المحكمة

وستستأنف الجلسة الثلاثاء لكن «شرط توفر نتيجة رأي طبي ثان كُلف طبيبان تقديمه في موعد أقصاه العاشر من يناير»، وحضر صلاح عبدالسلام الجلسة للمرة الأولى منذ 25 نوفمبر، وأجري فحصان طبيان الإثنين والأربعاء بطلب من المحكمة، خلصا إلى أن العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة من المجموعة المتطرفة المسلحة التي قتلت 130 شخصا في باريس وضاحيتها في 13 نوفمبر 2015 كان «قادرا» على المثول أمام المحكمة.

وخلال مرافعات، الخميس، أعرب عدد من المحامين عن قلقهم من إمكانية انتشار الفيروس داخل محكمة الجنايات بلا نافذة ويفصل أقل من متر واحد بين متهم وآخر، وقال مارتان فيت أحد محامي عبدالسلام إن «هدف هذه المحاكمة ليس الحرص على جدول جلسات الاستماع بل محاكمة المتهمين بإنصاف حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم بأفضل شكل ممكن، وليس هذا هو الحال اليوم بالنسبة لعبد السلام».

ورأت محامية الادعاء، كامي إينيتييه، أن «ربط استئناف الجلسة بتقرير فحص سلبي لصلاح عبدالسلام قد يعني المجازفة بإرجاء المحاكمة لأسابيع»، وأضافت: «ليس هناك خطر عدوى لأن أيام عزله العشرة انتهت إلى حد كبير ونحن في اليوم الخامس عشر من بداية ظهور الأعراض».

وأثبت فحص إصابة عبدالسلام الذي رفض تلقي لقاح ضد كورونا لـ«أسباب شخصية»، بكوفيد في 27 ديسمبر خلال فترة تعليق للجلسات لمدة 15 يوما، واستؤنفت المحاكمة الثلاثاء قبل تعليقها على الفور. ثم استؤنفت الخميس لفترة وجيزة.

وفي نهاية نحو أربعة أشهر من جلسة الاستماع يفترض أن تدخل المحاكمة مرحلة جديدة هي مرحلة الاستجواب بشأن خلفية ملف المتهمين الـ14 الحاضرين، ويحاكم ستة متهمين آخرين بينهم خمسة يعتقد أنهم توفوا، غيابيا، وفي حال استئناف المحاكمة الثلاثاء سيكون أول من تستجوبه المحكمة محمد عبريني، صديق صلاح عبد السلام منذ الطفولة.