مقتل 140 شخصا على أيدي مسلحين في شمال نيجيريا

رجال الشرطة يحرسون مدرسة تعرضت لهجوم مسلح. (الإنترنت)

قال أربعة سكان في شمال غرب نيجيريا، السبت، إن مسلحين معروفين محليًا بأنهم «قطاع طرق» قتلوا 140 شخصًا على الأقل في عدة عمليات هذا الأسبوع.

وقال زعيم مجموعة في إحدى القرى المتضررة في ولاية زامفارا «لقد دفنا 143 شخصًا قتلوا على أيدي قطاع طرق في الهجمات»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت السلطات النيجيرية، في ديسمبر، أن 23 شخصًا قُتلوا في ولاية سوكوتو (شمال غرب) في هجوم مسلّح استهدف حافلتهم وتسبّب باحتراقها، ولم تتّضح في الحال دوافع الهجوم.

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ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ سنوات عدّة هجمات تشنّها عصابات إجرامية يطلق السكّان المحليون على أفرادها اسم «قطّاع الطرق»؛ لأنهم يسلبون القرويين والمسافرين أموالهم ويخطفونهم للحصول على فدية مادية مقابل إطلاقهم.

وصعّدت هذه العصابات أخيرًا من وتيرة هجماتها، ولا سيما في ولاية سوكوتو. والأربعاء، قال الناطق باسم حكومة الولاية محمد بيلو إن «23 شخصًا قضوا» في الهجوم.