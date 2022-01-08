مقتل 140 شخصا على أيدي مسلحين في شمال نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 03:33 مساء
رجال الشرطة يحرسون مدرسة تعرضت لهجوم مسلح. (الإنترنت)

قال أربعة سكان في شمال غرب نيجيريا، السبت، إن مسلحين معروفين محليًا بأنهم «قطاع طرق» قتلوا 140 شخصًا على الأقل في عدة عمليات هذا الأسبوع.

وقال زعيم مجموعة في إحدى القرى المتضررة في ولاية زامفارا «لقد دفنا 143 شخصًا قتلوا على أيدي قطاع طرق في الهجمات»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت السلطات النيجيرية، في ديسمبر، أن 23 شخصًا قُتلوا في ولاية سوكوتو (شمال غرب) في هجوم مسلّح استهدف حافلتهم وتسبّب باحتراقها، ولم تتّضح في الحال دوافع الهجوم.

-  نيجيريا: فتاة تلتقي عائلتها بعد سبع سنوات على خطفها
-  23 قتيلا في هجوم مسلح بنيجيريا

ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ سنوات عدّة هجمات تشنّها عصابات إجرامية يطلق السكّان المحليون على أفرادها اسم «قطّاع الطرق»؛ لأنهم يسلبون القرويين والمسافرين أموالهم ويخطفونهم للحصول على فدية مادية مقابل إطلاقهم.

وصعّدت هذه العصابات أخيرًا من وتيرة هجماتها، ولا سيما في ولاية سوكوتو. والأربعاء، قال الناطق باسم حكومة الولاية محمد بيلو إن «23 شخصًا قضوا» في الهجوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبر «WTV».. الطاهر يخطف هدف الفوز للأهلي طرابلس على حساب السويحلي
رياضة محلية
تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة
فيديو
برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك
فيديو
كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة
كاريكاتير
السجن مدى الحياة لثلاثة أميركيين قتلوا شابا أسود البشرة بولاية جورجيا
دولى
المحكمة الأميركية العليا منقسمة بشأن فرض اللقاح الإلزامي على ملايين الموظفين
دولى
بايدن يختار الجنرال مايكل كوريلا لقيادة العمليات في الشرق الأوسط
عربى
وفاة سيدني بواتييه أول نجم أسود في هوليوود عن 94 عاما
ثقافة وفن
الرئيس الصيني يشيد بـ«الإجراءات القوية» ضد المتظاهرين في كازاخستان
دولى
كاركاتير حليم - تأجيل الانتخابات في ليبيا
كاريكاتير
رئيس كازاخستان يشكر بوتين لإرساله قوات (فيديو)
دولى
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021
اقتصاد
جريدة «الوسط»: البرلمان و«الدولة» يختطفان خارطة الطريق
ليبيا
في العدد 320: صراع البرلمان ومجلس الدولة.. وهيئة لمحاصرة الكراهية
ليبيا
جيمي كارتر: الأميركيون مهددون بزوال الديمقراطية.. وهذه آثار الانتخابات في الشعوب
دولى
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 0 - 1 شباب الجبل» في الدوري الممتاز
رياضة محلية
منظمة الصحة تحذر من ظهور متحور جديد أكثر خطورة من «أوميكرون»
دولى
كاركاتير خيري - لجنة مجلس النواب لرسم خارطة طريق جديدة تباشر أعمالها
كاريكاتير
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بلاكبيري» تكتب نهاية حقبة مهمة من تاريخ الهواتف المحمولة