بلغاريا تشهد أكبر تراجع في عدد سكانها منذ سقوط الشيوعية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 01:50 مساء
العاصمة البلغارية صوفيا في الأول من يناير 2022. (أ ف ب)

كشف معهد الإحصاء في بلغاريا أن البلاد شهدت تراجعًا في عدد سكانها بنسبة 11.5% خلال العقد الماضي، مسجلة بذلك أكبر انخفاض منذ انتهاء العهد الشيوعي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وحسب تقديرات أولية لتعداد سكاني أجري في سبتمبر وأكتوبر 2021، يبلغ عدد سكان أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي حاليا 6.52 مليون نسمة مقابل 7.35 مليون 2011. 

وأوضح مدير معهد الإحصاء، سيرغي تسفيتارسكي للصحفيين أن هذا الانخفاض الكبير «نجم عن أعلى معدل وفيات في الاتحاد الأوروبي بسبب شيخوخة السكان وهجرة كثيرين إلى الخارج، سيما الشباب في سن العمل، ويمثل الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا ربع السكان تقريبا، مقابل 18.5% قبل عشر سنوات». 

وكما حدث في غيرها من الدول الشيوعية السابقة، شهدت بلغاريا هجرة كبيرة بعد الانتقال إلى الديمقراطية في 1989، في حركة توسعت بعد انضمام صوفيا إلى الاتحاد الأوروبي في 2007. 

وبلغ عدد سكان البلاد نحو تسعة ملايين نسمة في نهاية عهد الشيوعية وانخفض إلى 8.5 مليون نسمة في 1992 ثم 7.9 مليون في 2001 وأقل من سبعة ملايين في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما جعله بين الدول التي تشهد أكبر موجات الهجرة في العالم.

ونقل الموقع الإخباري «دنيفنيك» عن سيرغي تسفيتارسكي قوله إن عدد سكان بلغاريا حاليًا يعادل عددهم في 1934، وكشف التعداد السكاني الذي ستُنشر بياناته النهائية في منتصف 2022، استمرار هجرة سكان الريف لا سيما المنطقة الشمالية الغربية الفقيرة.

والعاصمة صوفيا التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة هي المدينة الكبيرة الوحيدة التي ارتفع عدد سكانها. وبلغت نسبة هذه الزيادة 14.7% خلال الفترة نفسها.

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