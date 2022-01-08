السجن مدى الحياة لثلاثة أميركيين قتلوا شابا أسود البشرة بولاية جورجيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 12:00 مساء
وقفة احتجاجية بعد إدانة ثلاثة رجال بيض من جورجيا بقتل الأميركي من أصل أفريقي أحمد أربري. (أ ف ب)

حكمت محكمة أميركية بالسجن المؤبد، على 3 شبان بيض، لمطاردتهم الشاب صاحب الأصول الأفريقية أحمد أربيري أثناء ممارسته رياضة الجري في ولاية جورجيا جنوب الولايات المتحدة في فبراير 2020 وإردائه قتيلًا مستخدمين الرصاص الحي، وفقًا لـقناة «فرانس24».

وحُكم على ترافيس مكمايكل (35 عاما) مطلق الرصاصات القاتلة ووالده غريغوري مكمايكل (66 عاما) بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المبكر، وحُكم على جارهما ويليام برايان (52 عاما) الذي شارك في المطاردة وصورها عبر الفيديو، بالسجن مدى الحياة مع إمكانية طلب الإفراج المبكر بعد 30 عامًا في السجن.

وقال القاضي تيموثي والميسلي أثناء النطق بالحكم في بلدة برونزويك الساحلية جنوب شرق ولاية جورجيا، إن أحمد أربيري خرج لـ«ممارسة رياضة الجري وانتهى به الأمر بالركض للنجاة بحياته».

وأدين الرجال الثلاثة بالقتل في 24 نوفمبر العام الماضي، وطالبت أسرة أحمد أربيري أمام القاضي صباح الجمعة بإنزال «أقصى عقوبة» على المتهمين. وقالت والدة الضحية واندا كوبر جونز «استهدفوا ابني لأنهم لم يريدوه في حيهم». ودفع محامو الرجال الثلاثة بأن القتل لم يكن مقصودًا ولا يستحق عقوبة الحبس المؤبد. 

في 23 فبراير 2020، كان الشاب البالغ 25 عامًا يجري في برونزويك عندما طارده الرجال الثلاثة في سياراتهم، وبعد مشادة، فتح ترافيس مكمايكل النار وقتل الشاب الذي حاول افتكاك بندقيته، وادعى أنه تصرف دفاعا عن النفس.

ودافع المتهمون بأنهم ظنوا أن أحمد أربيري لص وزعموا أنهم شاهدوه يدخل قبل أيام قليلة منزلًا قيد الإنشاء. كما استندوا إلى قانون قديم يسمح للمواطنين العاديين باعتقال المشتبه بهم في جورجيا.

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