توقيف الرئيس السابق لجهاز الأمن في كازاخستان

مواجهات بين الشرطة ومحتجين على ارتفاع أسعار الطاقة في كازاخستان، 6 يناير 2021. (أ ف ب)

أعلن جهاز الأمن الوطني في كازاخستان، في بيان السبت، أن رئيسه السابق كريم ماسيموف اعتُقل بتهمة الخيانة بعد إقالته في أعقاب أعمال الشغب في البلاد.

وقالت «لجنة الأمن الوطنية» إن مديرها السابق اعتُقل الخميس بعد بدء تحقيق بتهمة الخيانة العظمى، وفق وكالة «فرانس برس».

سمحت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، للموظفين غير الأساسيين في القنصلية الأميركية في ألماتي بمغادرة كازاخستان؛ حيث خلفت أعمال الشغب عشرات القتلى.

وبدأت حركة الاحتجاج، الأحد الماضي، بعد زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المسال في مدينة جاناوزن، غرب البلاد، إلى ألماتي العاصمة الاقتصادية وكبرى مدن البلاد، الأربعاء، وفق وكالة «فرانس برس».

وفرقت الشرطة نحو خمسة آلاف متظاهر بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع في ألماتي الثلاثاء. وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للحكومة مثل «لتستقل الحكومة» و«ليرحل الرجل العجوز»، في إشارة إلى الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف.