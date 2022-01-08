واشنطن تسمح لموظفيها القنصليين غير الأساسيين بمغادرة كازاخستان

مواجهات بين عناصر أمن ومحتجين في كازاخستان، 5 يناير 2022. (رويترز)

سمحت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، للموظفين غير الأساسيين في القنصلية الأميركية في ألماتي بمغادرة كازاخستان؛ حيث خلفت أعمال الشغب عشرات القتلى.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، نقلته وكالة «فرانس برس»: «وافقت الوزارة على المغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين من القنصلية العامة في ألماتي وأفراد عائلات جميع الموظفين» في هذه القنصلية.

وبدأت حركة الاحتجاج، الأحد الماضي، بعد زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المسال في مدينة جاناوزن، غرب البلاد، إلى ألماتي العاصمة الاقتصادية وكبرى مدن البلاد، الأربعاء، وفق وكالة «فرانس برس».

وفرقت الشرطة نحو خمسة آلاف متظاهر بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع في ألماتي الثلاثاء. وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للحكومة مثل «لتستقل الحكومة» و«ليرحل الرجل العجوز»، في إشارة إلى الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف.

وبعد ظهر الأربعاء، اقتحم عدة آلاف من المتظاهرين مبنى إدارة المدينة وتمكنوا من الدخول على الرغم من إطلاق الشرطة قنابل صوتية والغاز المسيل للدموع.

من جهته، أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، الجمعة، أنه سمح للشرطة بإطلاق النار «دون إنذار مسبق» لوضع حد لـ«أعمال الشغب الفوضوية» التي تهز البلاد.