العالم تجاوز 300 مليون إصابة بـ«كورونا» ويكافح لاحتواء «أوميكرون»

متظاهرون ضد إلزامية الاجراءات المتعلقة بكورونا في بوسطن، 5 يناير 2022، (ا ف ب)

تجاوز إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا» المستجد في أنحاء العالم منذ ظهوره 300 مليون الجمعة، وهو رقم أقل من الواقع بالتأكيد فيما تكافح الدول لوقف انتشار الفيروس المتحور «أوميكرون»، وتكثّف حملات التلقيح.

وفق تعداد لوكالة فرانس برس بناء على أرقام رسمية، بلغت الحصيلة 300 مليونا و42 ألفا و439 إصابة، وهي تشمل كل الحالات التي تم إعلانها منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن تفشي المرض لأول مرة في أواخر ديسمبر العام 2019، حسب وكالة «فرانس برس».

ويشهد العالم حيث ترتفع الإصابات منذ منتصف ديسمبر، أي بعد أسبوعين على ظهور المتحور «أوميكرون» في بوتسوانيا وجنوب افريقيا، موجة رابعة من الجائحة، أدت إلى تسجيل دول عدة أعداد إصابات قياسية، لكن ارتفاع عدد الإصابات لم يترافق حتى الآن مع ارتفاع عدد الوفيات.

القضاء الأميركي يبت في إلزامية اللقاح

في الولايات المتحدة، ستبت المحكمة العليا الجمعة في إلزامية التلقيح الذي قد يفرض على ملايين الموظفين.

فبعد أشهر من محاولته اقناع المترددين، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في سبتمبر أنه يريد جعل التلقيح إلزاميا خصوصا في الشركات التي توظف أكثر من مئة شخص.

في بلد الحريات الفردية، ندد برلمانيون جمهوريون بهذه الإجراءات، ورأوا فيها استغلالا للسلطة من جانب الدولة الفدرالية، فيما اعتبرها قسم من الاوساط الاقتصادية غير بناءة.

ووعد الرئيس الأميركي بأن «كورونا»، كما نعرفه اليوم، «لن يدوم»، بشكله الحالي على الأقلّ، في وقت تواجه الولايات المتحدة موجة إصابات جديدة بالفيروس.

ألمانيا تشدد الإجراءات

وفي ألمانيا، أعلن المستشار أولاف شولتس الجمعة أن بلاده ستتشدد أكثر على صعيد السماح بدخول المطاعم والمقاهي في ظلّ طفرة الإصابات بـ«أوميكرون»، لكنها ستُقصّر فترة الحجر الصحي بهدف تجنيب ألمانيا شللا محتملا.

وقال شولتس بعد اجتماع مع المسؤولين عن مناطق البلاد الـ16 «لا يمكنني استبعاد احتمال أن نشهد ارتفاعا ملحوظا بالإصابات في المستقبل القريب» بسبب التفشي السريع للمتحور، مؤكّدًا أن الإجراءات المُقرّرة «صارمة لكنّها عملية».

وسيتوجّب على زبائن المطاعم والمقاهي والحانات أن يقدموا، اعتبارًا من 15 يناير، نتيجة سلبية لاختبار «كورونا» أُجري في اليوم نفسه، بالإضافة إلى شهادة اللقاح أو شهادة التعافي من الفيروس، ومن تلقوا الجرعة المعززة من اللقاح المضاد مُستثنون من تقديم نتيجة سلبية لاختبار.

ماكرون «ينغص» حياة غير الملقحين

في فرنسا، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه «يتحمّل بشكل كامل» مسؤولية تصريحاته المثيرة للجدل التي قال فيها الثلاثاء إنه مصّمم على «تنغيص حياة غير الملقحين».

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وقال ماكرون في مؤتمر صحافي عقده في قصر الإليزيه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، «قد يتأثر (البعض) بتعابير تبدو لغة عامية وأتحمّل (مسؤوليتها) بشكل كامل».

وأضاف: «أنا مستاء من الوضع الذي نحن فيه، الانقسام الحقيقي في البلاد هو هنا، عندما يجعل البعض من حريته، التي تصبح عدم مسؤولية، شعارًا»، متابعا: «لا يعرّضون حياة الآخرين للخطر فحسب، إنما يقيّدون حرية الآخرين وهذا الأمر لا يمكن أن أقبل به».

الهند ترفض إلغاء احتفال هندوسي رغم الخوف من الجائحة

في الهند، رفضت محكمة طلب إلغاء احتفال هندوسي كبير رغم المخاوف من أن يؤدي هذا التجمع الى انتشار الوباء في بلد يشهد تزايدا في الإصابات بسبب «أوميكرون».

سيتجمع مئات آلاف الأشخاص اعتبارا من السبت عند ملتقى نهر الغانج وخليج البنغال خلال احتفال غانغاساغار ميلا، للنزول في مياه النهر بمناسبة ماكار سانكرانتي، وهو يوم مقدس في التقويم الهندوسي.

وطلب طبيب من كالكوتا أمرا من المحكمة بحظر المهرجان بسبب الوضع الصحي. تجاوز عدد الإصابات الجديدة في الهند مئة ألف حالة الجمعة وفرضت السلطات في عدة مدن كبرى قيودا لاحتواء انتشار الفيروس.