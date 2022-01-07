إيران تؤكد دفع تعويضات لعدد من عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

عمال إنقاذ في موقع تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في طهران، 8 يناير 2020، (ا ف ب)

أكدت إيران دفع تعويضات لبعض عائلات ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية، التي أسقطتها دفاعاتها الجوية «خطأ» بعيد إقلاعها من طهران، وفق بيان لوزارة الخارجية الجمعة عشية الذكرى السنوية الثانية للحادث الذي راح ضحيته 176 شخصا.

وأفادت وزارة الخارجية الجمعة، أن «اللجنة التي شكلتها وزارة الطرق قامت بدفع (تعويضات) الى عدد من العائلات، بما يتوافق مع القواعد النافذة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتحطمت طائرة «بوينغ 737» تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران متجهة الى كييف في الثامن من يناير العام 2020، ما أدى الى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين، والعديد منهم يحملون الجنسيتين.

وأقرت القوات المسلحة الإيرانية بعد ثلاثة أيام، بأن الطائرة أسقطت عن طريق «الخطأ»، في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت في ديسمبر العام 2020، في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، تخصيص «150 ألف دولار أو ما يعادلها باليورو» لكل من عائلات الضحايا، ولقيت الخطوة انتقادات من أوكرانيا وكندا على خلفية أن قيمة التعويضات يجب أن يتم تحديدها بموجب تفاوض.

والجمعة، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن نائب رئيس منظمة الطيران المدني آرش خدائي قوله «حصلت عائلات عدة على المبلغ (150 ألف دولار)»، مشيرا الى أن المسار القضائي لدفع التعويضات لعائلات أخرى «بدأ».

حكم كندي بتعويض 6 عائلات بمبلغ 80 مليون دولار

ويأتي الإعلان عن دفع تعويضات بعد إصدار محكمة كندية الإثنين حكما بدفع أكثر من 80 مليون دولار إلى عائلات ستة أشخاص قتلوا في إسقاط الطائرة.

ولم تتضح الطريقة التي سيتم من خلالها تحصيل المبلغ من إيران، الا أن محامي العائلات لوّحوا بإمكان اللجوء إلى تجميد أصول إيرانية في كندا والعالم.

وكانت السلطة القضائية الإيرانية أعلنت في نوفمبر العام 2021، انطلاق محاكمة عشرة عسكريين «من رتب مختلفة» في قضية إسقاط الطائرة.



وليلة وقوع الحادث، كانت الدفاعات الجوية في حال تأهب حينها خشية رد من واشنطن، بعد قصف صاروخي إيراني استهدف قاعدتين في العراق يتواجد فيهما جنود أميركيون، ردا على اغتيال واشنطن قبلها بأيام اللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية في بغداد.