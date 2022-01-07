حضور متزايد لـ«مدربين» روس في مالي في ظل توتر مع الغرب

عناصر من القوات البحرية الفرنسية خلال تدريب مع الجيش المالي في قاعدة ميناكا، 7 ديسمبر 2021، (ا ف ب)

انتشر العديد من المدربين العسكريين الروس في مالي خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصا في قاعدة «تمبكتو» شمال البلاد، التي غادرها الجنود الفرنسيون أخيرا، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون ماليون، في ظل التوتر مع الشركاء الدوليين الذين يتهمون موسكو بنشر مرتزقة في البلاد.

رد أحد هؤلاء المسؤولين إيجابا على احتمال أن يكون عدد هؤلاء المدربين الآن نحو 400 في أنحاء البلاد، وكان هناك عسكريون روس سابقا في البلاد يعملون مثلا في صيانة المعدات، لكنهم لم يكونوا ملحوظين على هذا النحو، حسب وكالة «فرانس برس».

ويعزز الوصول المفترض لعدد من المدربين الروس الشكوك حول لجوء السلطات المالية إلى خدمات مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية المثيرة للجدل، رغم إنكار باماكو ذلك، وتتزايد الشكوك بالنظر للروابط الغامضة بين «فاغنر» وموسكو.

وأكد مسؤول أمني غربي ودبلوماسي أفريقي يعمل في باماكو ومسؤول محلي منتخب للوكالة الفرنسية وجود مرتزقة روس، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لحساسية الموضوع.

وأفاد نحو 15 شريكا غربيا لمالي نهاية ديسمبر بأن «فاغنر» بدأت الانتشار في البلاد بدعم من موسكو، وتشهد مالي أزمة أمنية وسياسية عميقة منذ اندلاع حركة انفصالية مسلحة في الشمال العام 2012 تلاها تمرد جهادي مستمر.

السلطات المالية التي جاءت إثر انقلابين في أغسطس العام 2020 ومايو العام 2021 تنكر حتى الآن انتشار «فاغنر» أو حتى إبرام اتفاق معها، وتؤكد وجود مدربين روس على غرار المدربين الأوروبيين.

ويتزامن تعزيز التعاون مع روسيا مع إعادة هيكلة فرنسا لانتشارها في مالي وبدئها تقليص قوة برخان التي سيتراجع عديدها من نحو 5000 عنصر في منطقة الساحل في صيف العام 2021 إلى نحو 3000 في صيف العام الجاري. وقال مسؤول مالي إن المدربين الروس وصلوا أخيرا إلى تمبكتو لمواكبة تسليم مروحيات روسية.