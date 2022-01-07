حضور متزايد لـ«مدربين» روس في مالي في ظل توتر مع الغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يناير 2022, 06:32 مساء
عناصر من القوات البحرية الفرنسية خلال تدريب مع الجيش المالي في قاعدة ميناكا، 7 ديسمبر 2021، (ا ف ب)

انتشر العديد من المدربين العسكريين الروس في مالي خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصا في قاعدة «تمبكتو» شمال البلاد، التي غادرها الجنود الفرنسيون أخيرا، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون ماليون، في ظل التوتر مع الشركاء الدوليين الذين يتهمون موسكو بنشر مرتزقة في البلاد.

رد أحد هؤلاء المسؤولين إيجابا على احتمال أن يكون عدد هؤلاء المدربين الآن نحو 400 في أنحاء البلاد، وكان هناك عسكريون روس سابقا في البلاد يعملون مثلا في صيانة المعدات، لكنهم لم يكونوا ملحوظين على هذا النحو، حسب وكالة «فرانس برس».

ويعزز الوصول المفترض لعدد من المدربين الروس الشكوك حول لجوء السلطات المالية إلى خدمات مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية المثيرة للجدل، رغم إنكار باماكو ذلك، وتتزايد الشكوك بالنظر للروابط الغامضة بين «فاغنر» وموسكو.

وأكد مسؤول أمني غربي ودبلوماسي أفريقي يعمل في باماكو ومسؤول محلي منتخب للوكالة الفرنسية وجود مرتزقة روس، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لحساسية الموضوع.

وأفاد نحو 15 شريكا غربيا لمالي نهاية ديسمبر بأن «فاغنر» بدأت الانتشار في البلاد بدعم من موسكو، وتشهد مالي أزمة أمنية وسياسية عميقة منذ اندلاع حركة انفصالية مسلحة في الشمال العام 2012 تلاها تمرد جهادي مستمر.

السلطات المالية التي جاءت إثر انقلابين في أغسطس العام 2020 ومايو العام 2021 تنكر حتى الآن انتشار «فاغنر» أو حتى إبرام اتفاق معها، وتؤكد وجود مدربين روس على غرار المدربين الأوروبيين.

ويتزامن تعزيز التعاون مع روسيا مع إعادة هيكلة فرنسا لانتشارها في مالي وبدئها تقليص قوة برخان التي سيتراجع عديدها من نحو 5000 عنصر في منطقة الساحل في صيف العام 2021 إلى نحو 3000 في صيف العام الجاري. وقال مسؤول مالي إن المدربين الروس وصلوا أخيرا إلى تمبكتو لمواكبة تسليم مروحيات روسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كورونا يضرب منتخب مصر قبل انطلاق أمم أفريقيا
رياضة عالمية
الولايات المتحدة: شبكة ترامب للتواصل الاجتماعي تنطلق في 21 فبراير المقبل
دولى
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الخمس» في الدوري الممتاز
رياضة محلية
كاركاتير حليم - تأجيل الانتخابات في ليبيا
كاريكاتير
رئيس كازاخستان يشكر بوتين لإرساله قوات (فيديو)
دولى
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021
اقتصاد
أبطال «الأثقال» يمنحون ليبيا الذهب في البطولة العربية
رياضة محلية
حمم سياسية ومعارك قضائية تسخن المشهد التونسي
عربى
جيمي كارتر: الأميركيون مهددون بزوال الديمقراطية.. وهذه آثار الانتخابات في الشعوب
دولى
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 0 - 1 شباب الجبل» في الدوري الممتاز
رياضة محلية
منظمة الصحة تحذر من ظهور متحور جديد أكثر خطورة من «أوميكرون»
دولى
انتفاضة الغاز في كازاخستان.. «طوارئ» وحظر التجول وتوعد الرئيس
دولى
النائب صالح افحيمه يرجح إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات بعد 24 يناير
ليبيا
تونس.. إحالة 19 شخصا من بينهم الغنوشي والقروي ويوسف الشاهد على القضاء
عربى
أمم أفريقيا 96 و98: استبعاد نيجيريا وصدمة الجوهري مع تحدي حسام حسن قبل ظهور ...
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - لجنة مجلس النواب لرسم خارطة طريق جديدة تباشر أعمالها
كاريكاتير
موقع «أراب ويكلي»: كل الأطراف المحلية والدولية تتحمل مسؤولية فشل عقد الانتخابات ...
ليبيا
تغطية خاصة | أبرز محطات برنامج هنا ليبيا خلال العام 2021
فيديو
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جدل حول اعتبار السيجارة الإلكترونية أداة للإقلاع عن التدخين