الولايات المتحدة: شبكة ترامب للتواصل الاجتماعي تنطلق في 21 فبراير المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يناير 2022, 03:12 مساء
شخص يتصفّح تطبيق «سوشل تروث» على هاتفه الذكي. (أ ف ب)

تعتزم المجموعة الإعلامية التابعة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إطلاق شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بها «تروث سوشل» في 21 فبراير، بحسب ما جاء في إعلان على متجر «أبل ستور» لتنزيل التطبيقات، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ووفقا للإعلان «من المتوقع أن يصبح تطبيق تروث سوشل متاحا للتنزيل على متجر (أبل) للتطبيقات في 21 فبراير، وستكون لهذا التطبيق ميزات مشابهة لأدوات الاتصال الموجودة على فيسبوك»، بحسب المصدر نفسه، ولم ترد «مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا» المالكة لتروث سوشل في الحال على سؤال لوكالة «فرانس برس» بشأن الحدث المرتقب.

وقرر الملياردير الجمهوري إطلاق هذه الشبكة الخاصة به بعد أن حظرت حساباته على مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب في يناير 2020 بتهمة تحريضه أنصاره على اقتحام الكابيتول، وقال ترامب إنه قرر إنشاء هذه المنصة لـ«الوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا»، متهما كبريات الشركات في وادي السيليكون بأنها «استخدمت سلطتها الأحادية لإسكات الأصوات المنشقة في أميركا».

وفرضت شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة الثلاث، فيسبوك وتويتر ويوتيوب، حظرا على الملياردير الجمهوري في أعقاب الهجوم الدموي الذي شنه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير في محاولة لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.

وقبل حظره، كان لدى ترامب ما يقرب من 89 مليون متابع على تويتر و35 مليونا على فيسبوك و24 مليونا على إنستغرام ولطالما لجأ ترامب إلى تويتر للتواصل مع أنصاره، كما أن العديد من القرارات الأساسية التي اتخذها حين كان رئيسا، والإقالات والتعيينات التي أجراها، كان يكشف عنها عبر هذه المنصة.

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