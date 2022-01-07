رئيسة المفوضية الأوروبية وماكرون يدعوان إلى وقف العنف في كازاخستان

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. (أ ف ب).

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إلى وقف العنف الذي يجتاح كازاخستان، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت، فون دير لايين من باريس إن «حقوق المواطنين والأمن أمران أساسيان يجب ضمانهما. أدعو إلى وضع حد للعنف وضبط النفس. الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساعدة حيث أمكن».

وأعرب الرئيس الفرنسي ماكرون الذي كان إلى جانبها في المؤتمر عن موافقته الكاملة على تصريحاتها، كما شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الجمعة، أن على أوروبا أن تكون طرفا في أي مفاوضات لتخفيف التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وفي تصريحات تسبق محادثات أمنية حاسمة مقررة بين الولايات المتحدة وروسيا الأسبوع المقبل، قالت فون دير لايين خلال مؤتمر صحفي في باريس إنه «مهما كان الحل، يجب إشراك أوروبا».