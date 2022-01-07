رئيس كازاخستان يشكر بوتين لإرساله قوات (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يناير 2022, 11:32 صباحا
قوات روسية تصل إلى كازاخستان للمساعدة في ضبط الأمن، 7 يناير 2022. (بي بي سي)

وجه رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، الجمعة، شكرًا حارًا إلى نظيره الروسي وحليفه، فلاديمير بوتين، لإرساله قوات للمساعدة في إنهاء أيام من الاضطرابات في البلاد.

وقال توكاييف في خطاب تلفزيوني: «أشكر بشكل خاص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لقد استجاب بسرعة كبيرة وقبل كل شيء بطريقة ودية لندائي»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

والخميس، أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا، إرسال «قوات حفظ سلام» إلى كازاخستان تلبية لطلب وجهه إليها رئيس البلد الغارق في احتجاجات شعبية استدعت فرض حالة طوارئ.

وأفاد التحالف العسكري في بيان نشرته على تطبيق «تليغرام» الناطقة باسم الدبلوماسية الروسية ماريا زاخاروفا «جرى إرسال قوة جماعية لحفظ السلام من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان لفترة محدودة من أجل ضمان استقرار الوضع وتطبيعه»، وفق وكالة «فرانس برس».

ومساء الأربعاء، طلب الرئيس الكازاخي المساعدة من هذا التحالف العسكري المدعوم من موسكو للتصدي لأعمال الشغب التي تهز البلاد وينفذها على حد قوله «إرهابيون» مدربون في الخارج، في حين أُعلنت حالة الطوارئ في مجمل أراضي البلاد الواقعة في آسيا الوسطى.

 

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