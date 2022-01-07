رئيس كازاخستان يتهم «20 ألف مجرم» بالهجوم على ألماتي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يناير 2022, 11:27 صباحا
محتجون على رفع أسعار الغاز في كازاخستان يشعلون النار في سيارات، 7 يناير 2022. (بي بي سي)

رفض رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، الجمعة، أي إمكانية للتفاوض مع المحتجين ووعد بـ«القضاء» على «المجرمين المسلحين» بعد أيام من اضطرابات تهز البلاد. 

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن توكاييف قوله في خطاب تلفزيوني إن «تصفيتهم ستجرى قريبًا»، مشيرًا إلى أن ألماتي كبرى مدن البلاد تعرضت لهجوم من قبل «عشرين ألف مجرم لديهم خطة واضحة» ويتمتعون «بمستوى عال من الاستعداد القتالي».

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي
وبدأت حركة الاحتجاج، الأحد، بعد زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المسال في مدينة جاناوزن، غرب البلاد قبل أن تمتد إلى مدينة أكتاو الكبيرة الواقعة على بحر قزوين، ثم إلى ألماتي.

وحاولت الحكومة في البداية تهدئة المتظاهرين لكن دون جدوى، عبر خفض سعر الغاز المسال وتثبيته عند 50 تنغي (0.1 يورو) للتر الواحد في المنطقة، مقابل 120 في بداية العام.

وتحدث التلفزيون، الأربعاء، عن اعتقال مدير مصنع لمعالجة الغاز ومسؤول آخر في منطقة مانجيستاو، حيث تقع جاناوزن. وقال مصدر إنهما متهمان بـ«زيادة سعر الغاز دون سبب»، ما «أدى إلى احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد».

وعانت كازاخستان، أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى اعتاد في الماضي على معدلات نمو من رقمين، تبعات انخفاض أسعار النفط والأزمة الاقتصادية في روسيا؛ مما أدى إلى انخفاض قيمة التنغي الكازاخستاني وتضخم قوي.

وتعتمد منطقة مانجيستاو على الغاز الطبيعي المسال كمصدر رئيسي لوقود السيارات، وأي زيادة في سعره تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية التي بدأت بالفعل في الارتفاع منذ بداية جائحة «كوفيد-19».

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