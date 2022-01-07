كازاخستان: السماح للشرطة بإطلاق النار «دون إنذار مسبق»

مواجهات بين عناصر أمن ومحتجين في كازاخستان، 5 يناير 2022. (رويترز)

أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، الجمعة، أنه سمح للشرطة بإطلاق النار «دون إنذار مسبق» لوضع حد لـ«أعمال الشغب الفوضوية» التي تهز البلاد.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن توكاييف قوله في خطاب تلفزيوني: «أعطيت الأمر بإطلاق النار للقتل دون إنذار مسبق»، واضاف: «الإرهابيون يواصلون تدمير الممتلكات واستخدام أسلحة ضد المواطنين».

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وبدأت حركة الاحتجاج الأحد الماضي بعد زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المسال في مدينة جاناوزن، غرب البلاد، إلى ألماتي العاصمة الاقتصادية وكبرى مدن البلاد، الأربعاء، وفق وكالة «فرانس برس».

وفرقت الشرطة نحو خمسة آلاف متظاهر بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع في الماتي الثلاثاء. وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للحكومة مثل «لتستقل الحكومة» و«ليرحل الرجل العجوز»، في إشارة إلى الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف.

وبعد ظهر الأربعاء، اقتحم عدة آلاف من المتظاهرين مبنى إدارة المدينة وتمكنوا من الدخول على الرغم من إطلاق الشرطة قنابل صوتية والغاز المسيل للدموع.