كازاخستان تعلن مقتل 26 «مجرما مسلحا» في الاضطرابات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يناير 2022, 09:43 صباحا
إحراق السيارات والمباني خلال الاحتجاجات في ألماتي، كازاخستان 5 يناير 2022. (رويترز)

أعلنت وزارة الداخلية الكازاخستانية، الجمعة، مقتل 26 «مجرما مسلحا» وإصابة 18 بجروح بعد أيام من الاضطرابات التي يشهدها هذا البلد.

وأكدت في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أن جميع مناطق كازاخستان «جرى تحريرها وتشديد إجراءات الحماية  فيها» مع إقامة سبعين نقطة تفتيش في أنحاء البلاد.

وأمس الخميس، أعلنت الشرطة الكازاخستانية مقتل 12 من عناصرها قوات وجُرح 353 آخرين خلال التظاهرات، فيما لقي عشرات المتظاهرين حتفهم بيد عناصر الأمن خلال محاولتهم اقتحام مبان إدارية وقسم شرطة مدينة ألماتي.

وأظهرت صور نُشرت على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي متاجر نُهبت وبعض المباني الإدارية تهاجم وتشعل حرائق فيها في ألماتي، فيما تسمع طلقات من أسلحة آلية، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت موسكو وحلفاؤها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الخميس، إرسال «قوة لحفظ السلام الجماعي» إلى كازاخستان تلبية لطلب هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي بدأت أعمال الشغب فيها كحركة غضب في المقاطعات؛ بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

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