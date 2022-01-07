رئيس كازاخستان يؤكد إعادة النظام الدستوري «إلى حد كبير» في البلاد

مظاهرات في كازاخستان احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز، 4 يناير 2021. (الإنترنت)

أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الجمعة، إعادة النظام الدستوري «إلى حد كبير» في هذا البلد الذي يشهد منذ أيام اضطرابات غير مسبوقة.

وقال الرئيس في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن «قوات إرساء النظام تبذل جهودا حثيثة والنظام الدستوري أعيد إلى حد كبير في كل المناطق»، مؤكدًا أن عمليات إعادة النظام ستستمر «حتى القضاء على الناشطين بشكل كامل».

واندلعت مظاهرات وأعمال شغب في كازاخستان خلال الأيام القليلة الماضية احتجاجا على رفع أسعار الغاز. وأعلنت الشرطة الكازاخستانية ، الخميس، مقتل 12 من عناصرها قوات وجُرح 353 آخرين خلال التظاهرات، فيما لقي عشرات المتظاهرين حتفهم بيد عناصر الأمن خلال محاولتهم اقتحام مبان إدارية وقسم شرطة مدينة ألماتي.

وأظهرت صور نُشرت على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي متاجر نُهبت وبعض المباني الإدارية تهاجم وتشعل حرائق فيها في ألماتي، فيما تسمع طلقات من أسلحة آلية، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت موسكو وحلفاؤها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الخميس، إرسال «قوة لحفظ السلام الجماعي» إلى كازاخستان تلبية لطلب هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي بدأت أعمال الشغب فيها كحركة غضب في المقاطعات؛ بسبب ارتفاع أسعار الغاز.