واشنطن تطالب بحل سلمي في كازاخستان.. وأوروبا تحذر من تدخل عسكري خارجي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يناير 2022, 07:02 مساء
اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في كازاخستان. (الإنترنت)

دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، إلى إيجاد حل سلمي للوضع المضطرب في كازاخستان واحترام حرية الإعلام، في اتصال مع نظيره الكازاخي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن بلينكن شدد على دعم الولايات المتحدة الكامل للمؤسسات الدستورية في كازاخستان وحرية الإعلام ودافع عن حل سلمي للأزمة يحترم حقوق الانسان، حسب وكالة «فرانس برس».

من جانبها، حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، كل الأطراف في كازاخستان على الامتناع عن العنف والبحث عن حل سلمي.

وأضافت باشليه في بيان «من حق الناس التظاهر سلميا والتعبير بحرية. في الوقت نفسه، يجب على المتظاهرين عدم اللجوء إلى العنف ضد الآخرين بغض النظر عن غضبهم أو استيائهم»، داعية إلى الإفراج عن المحتجزين على خلفية ممارسة حقهم في التظاهر السلمي.

أما مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، فقد عبر «قلقه العميق» إزاء الاضطرابات، مشددا على ضرورة حماية حقوق المدنيين، ومحذرا من تداعيات أي تدخل عسكري خارجي.

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