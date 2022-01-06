بايدن: ترامب اختلق الأكاذيب وحاول منع انتقال السلطة

اتّهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، سلفه دونالد ترامب بمحاولة منع الانتقال السلمي للسلطة في السادس من يناير 2021، بعدما خسر الانتخابات الرئاسية.

وقال بايدن، الخميس، في خطاب في الذكرى السنوية الأولى للهجوم على مقر الكونغرس: «للمرة الأولى في تاريخنا، لم يخسر رئيس انتخابات فقط، بل حاول منع الانتقال السلمي للسلطة بينما انتهكت عصابة عنيفة حرمة الكابيتول»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

كما اتهم بايدن، ترامب باختلاق الأكاذيب، موضحا: «رئيس الولايات المتحدة السابق اختلق ونشر شبكة من الأكاذيب عن انتخابات 2020، وقام بذلك لأنه يثمّن السلطة على المبادئ، لأنه يرى أن مصلحته الشخصية أهم من مصلحة بلده».