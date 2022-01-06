بريطانيا تدعو إلى «حل سلمي» في كازاخستان

مواجهات بين الشرطة ومحتجين على ارتفاع أسعار الطاقة في كازاخستان، 6 يناير 2021. (أ ف ب)

دعت بريطانيا، الخميس، إلى إنهاء «الاحتجاجات العنيفة» في كازاخستان، معبرة عن مخاوفها إزاء الاضطرابات الحاشدة التي أشعلتها زيادة أسعار الوقود.

وقال الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون للصحفيين: «نحضّ على وفق التصعيد ونريد حلًا سلميًا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأعلنت الشرطة الكازاخستانية في وقت سابق اليوم، مقتل 12 من عناصرها قوات وجُرح 353 آخرين خلال التظاهرات، فيما لقي عشرات المتظاهرين حتفهم بيد عناصر الأمن خلال محاولتهم اقتحام مبان إدارية وقسم شرطة مدينة ألماتي.

وأظهرت صور نُشرت على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي متاجر نُهبت وبعض المباني الإدارية تهاجم وتشعل حرائق فيها في ألماتي، فيما تسمع طلقات من أسلحة آلية، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت موسكو وحلفاؤها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الخميس، إرسال «قوة لحفظ السلام الجماعي» إلى كازاخستان تلبية لطلب هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي بدأت أعمال الشغب فيها كحركة غضب في المقاطعات؛ بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

مواجهات بين الشرطة ومحتجين على ارتفاع أسعار الطاقة في كازاخستان، 6 يناير 2021. (أ ف ب)

مواجهات بين الشرطة ومحتجين على ارتفاع أسعار الطاقة في كازاخستان، 6 يناير 2021. (أ ف ب)

مواجهات بين الشرطة ومحتجين على ارتفاع أسعار الطاقة في كازاخستان، 6 يناير 2021. (أ ف ب)