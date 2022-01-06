كازاخستان: توقيف ألفي شخص على خلفية «أعمال الشغب»

إحراق السيارات والمباني خلال الاحتجاجات في ألماتي، كازاخستان 5 يناير 2022. (رويترز)

أعلنت الشرطة في كازاخستان، الخميس، أنها أوقفت نحو ألفي شخص في شوارع ألماتي التي تشهد «أعمال شغب» منذ يومين أسفرت عن وقوع عشرات القتلى ونحو ألف جريح.

ونقلت وكالات «تاس» و«ريا نوفوستي» الروسيتان و«فرانس برس» عن وزارة الداخلية قولها إن «عناصر الشرطة في ألماتي خرجوا لإخلاء الشوارع (...) في المجموع، اقتيد نحو ألفي شخص إلى مراكز الشرطة».

وأعلنت الشرطة الكازاخستانية في وقت سابق اليوم، مقتل 12 من عناصرها قوات وجُرح 353 آخرين خلال التظاهرات، فيما لقى عشرات المتظاهرين حتفهم بيد عناصر الأمن خلال محاولتهم اقتحام مبان إدارية وقسم شرطة مدينة ألماتي.

وأظهرت صور نُشرت على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي متاجر نُهبت وبعض المباني الإدارية تهاجم وتشعل حرائق فيها في ألماتي، فيما تسمع طلقات من أسلحة آلية، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت موسكو وحلفاؤها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الخميس، إرسال «قوة لحفظ السلام الجماعي» إلى كازاخستان تلبية لطلب هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي بدأت أعمال الشغب فيها كحركة غضب في المقاطعات؛ بسبب ارتفاع أسعار الغاز.