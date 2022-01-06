كازاخستان: تحديد سقف لأسعار الوقود بعد الاحتجاجات

إحراق السيارات والمباني خلال الاحتجاجات في ألماتي، كازاخستان 5 يناير 2022. (رويترز)

أعلنت حكومة كازاخستان، الخميس، أنها حددت أسعار الوقود لمدة ستة أشهر، إثر أعمال الشغب التي تشهدها البلاد والتي أججها الغضب من ارتفاع أسعار الغاز.

ويهدف هذا الإجراءالمنشور بالتفصيل على الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء، إلى تأمين «استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي» في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى حيث خلفت الاضطرابات عشرات القتلى وآلاف الجرحى، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت الشرطة الكازاخستانية في وقت سابق اليوم، مقتل 12 من عناصرها قوات وجرح 353 آخرين خلال التظاهرات، فيما لقى عشرات المتظاهرين حتفهم بيد عناصر الأمن خلال محاولتهم اقتحام مبان إدارية وقسم شرطة مدينة ألماتي.

وأظهرت صور نُشرت على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي متاجر نُهبت وبعض المباني الإدارية تهاجم وتشعل حرائق فيها في ألماتي، فيما تسمع طلقات من أسلحة آلية، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت موسكو وحلفاؤها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الخميس، إرسال «قوة لحفظ السلام الجماعي» إلى كازاخستان تلبية لطلب هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي بدأت أعمال الشغب فيها كحركة غضب في المقاطعات؛ بسبب ارتفاع أسعار الغاز.